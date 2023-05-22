AK Parti Sözcüsü Çelik, katıldığı televizyon programında siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ'A SERT TEPKİ

Sayın Yavaş'ın sosyoloji konusundaki söylemleri ve siyaseti hakkında eleştiriler yapılmaktadır. Bazı kişilere göre Sayın Yavaş'ın terör örgütlerine yönelik tutumu tartışmalıdır ve teröristlerin düzenlemelerden istisna tutulmasının yanlış olduğunu savunmaktadır. Eleştirenler, Sayın Yavaş'ın Selahattin Demirtaş'ın sözlerini olumlu bulduğunu ve ona dayanarak terör örgütü PKK'yı meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etmektedir. Bu eleştirilere göre, Sayın Yavaş'ın siyaseti ve söylemleri hakkında bilgisiz olduğu ve tuzağa düşebildiği belirtilmektedir.

Ancak, bu eleştirilerin yanı sıra, siyasi tartışmalarda farklı görüşlerin bulunabileceği ve herkesin kendi perspektifine göre değerlendirmelerde bulunabileceği unutulmamalıdır. Haberde yer alan eleştirilerin kaynağı ve dayandığı gerçeklerin doğruluğu hakkında detaylı bilgi verilmemektedir. Bu nedenle, bu eleştirilerin doğruluğunu veya yanlışlığını değerlendirmek için daha fazla bilgi ve bağlam gerekmektedir.