Millet ittifakının önemli Cumhurbaşkanı aday adayları arasında gösterilen Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara Beypazarı'nda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy aldığı merak konusu, İşte Beypazarı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları..

Seçim sonucunu merak eden vatandaşlar Mansur Yavaş memleketi Beypazarı'nda ne kadar etkili olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte seçim çalışmalarına katılan Mansur Yavaş Büyükşehir Belediyesine bağlı Beypazarı ilçesinde hemşerilerinin ne kadar teveccühünü kazandığı ile ilgili 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

Beypazarı 28 Mayıs seçim sonuçları 2023



Recep Tayyip Erdoğan

CUMHUR İTTİFAKI

19.554 oy

%60.94

Kemal Kılıçdaroğlu

MİLLET İTTİFAKI

12.532 oy

% 39,06

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