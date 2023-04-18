TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen'in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Yavaş ve Akşener, katılımcılarla sohbet etme fırsatı buldu.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Genel Başkanımız @meral_aksener ile birlikte Türk Emekli Astsubaylar Derneği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarımız, şehit yakınları ve gazilerimiz ile bir araya geldik. TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen'e hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İftar programında, şehit yakınları ve gazilere yönelik projeler ve hizmetler hakkında konuşmalar gerçekleştirilirken, Yavaş ve Akşener de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Programın sonunda TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, Mansur Yavaş'a hediye takdim etti.

Türk Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), emekli astsubayların sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapan ve Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyen bir sivil toplum örgütüdür.

YENİGÜN HABER MERKEZİ