"Biz aday olduğumuzda Türkiye'nin her yerinde Millet İttifakı'nı suçlamaya başladılar. Her yere aday olabilirsiniz ama kazanmak yasak. Her şeyi kendilerine istediler.” diyen Mansur Yavaş, “Bunlar yönetemez dediler; Dünya Belediye Başkanı ödülü aldım.” ifadelerini kullandı

Akşener ise, “Allah her birinizden razı olsun. Allah 14 Mayıs akşamı inşallah Sinop’tan başlayıp Türkiye’nin her yerinde İYİ Parti 1. Parti Sayın Kılıçdaroğlu’da Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle…

Bu Harami Düzeni Birlikte Değiştireceğiz

Sinop bir emekli şehri. Emekli maaşlarında 5500 alanı 7500 yaptılar,güzel. Aslında asgari ücret olmalıydı. 6500 alan da 7500 lira oldu. Şimdi biz iktidara gelir gelmez o aradaki farkı da düzelteceğiz. Birincisi bu. İkincisi 100 bin öğretmen ataması yapacağız bir ay içerisinde. 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. Sözleşmeli olarak çalışanların yapılan eksiklik nedeniyle kadrosuz kalanların tamamına kadrosunu vereceğiz. 2020 ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz ve Sinop’u hem bir turizm şehri, hem istihdam şehri, hem insanların mutlu olduğu bir şehir haline getireceğiz. Ben İyi Parti’ye oy istiyorum. Ayrıca Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na da oy istiyorum. Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

Bu Ucube Sistemden El Birliğiyle Kurtulacağız

Bedava olmaz, oylarınızı vereceksiniz. Ben de kimseyle pazarlık etmeden bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım. Biliyorsunuz Sayın Mansur Yavaş’la Sayın İmamoğlu’nun mutlaka bu sistemin içerisinde olmasını istemiştim. Dolasıyla bir masada problem oldu. Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili, yetkili Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirdik. El birliğiyle imzaladık. Bir televizyona gittim. Televizyonda dedi ki ilgili arkadaşımız, ‘Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki, dış güçler oturttu” dedi. Ben de dedim ki, beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Ankaralıdır. Bu iki belediye başkanıyla beraber, hem bizler hem sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden sosyal devleti ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi sağlayarak ve hukukun üstünlüğünü sağlayarak, şu çocukların, şu gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız. Sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız. Size söz olsun. 50 bin tane dedikodu yapıyorlar, 50 bin tane iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Söylemedikleri bir şey var hırsız diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız.

Utanmaları Yok

5 maaşlı danışman olmayacak. 10 maaşlı danışman olmayacak. 15 maaşlı danışman olmayacak. 801 milyon dolara Ankara’da bir park yaptılar. Kaç çocuğun KYK bursu ödenirdi. Kaç gencimize üniversite için karşılıksız burs verilebilirdi? 801 milyon dolar. Yani 16 milyar lira. Utanmaları yok. 3 AK Partili müteahhite verildi. Siz ne yaptınız? Sizin çocuklarınız ağladı, sizin çocuklarınız umutsuz, sizin çocuklarınız mutsuz. İşte o nedenle bu harami düzeni beraber değiştireceğiz.

