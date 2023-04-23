Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ardahan, Kars ve Uşak'ta vatandaşlarla buluşacaklarını duyurdu.

Yarın gerçekleşecek olan bu buluşma, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasında önemli bir adım olarak görülüyor. Etkinliğin amacı, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemek, beklentilerini öğrenmek ve seçim vaatlerini anlatmaktır. Ayrıca, bu buluşma, Millet İttifakı'nın ülke genelindeki birlikteliğini ve güçlü duruşunu sergilemeye yönelik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Mansur Yavaş'ın paylaşımında, "#SanaSöz" etiketi kullanılarak, vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirilmesi konusundaki kararlılık vurgulanmıştır. Yarın gerçekleşecek olan bu buluşma, Millet İttifakı'nın seçim kampanyasında atılacak diğer önemli adımlar için de bir öncü niteliği taşıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ