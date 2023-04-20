Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir mitingde yaptığı konuşmada, hükümetin ayrıştırıcı söylemlerine ve seçmen dışlama politikalarına tepki gösterdi. Yavaş, iktidarın kendisine oy vermeyen herkesi dışladığını ve ayrıştırdığını belirtti.

Yavaş ayrıca, hükümetin İstanbul ve Ankara'nın elinde olduğunda Mekke ve Kudüs'ün de güvende olacağına dair verdiği sözleri hatırlatarak, bu sözlerin yerine getirilmediğini ve hükümetin hatta eleştirdiği ülkelerin liderleriyle el sıkıştığını söyledi. Bu durumun devletin bekasına hizmet etmediğini ve hükümetin vatandaşları birbirine düşürdüğünü belirten Yavaş, herkesin kucaklanması gerektiğini vurguladı.

Yavaş'ın bu konuşması, Türk medyasında geniş yankı uyandırdı ve hükümetin ayrıştırıcı politikalarına karşı bir eleştiri olarak nitelendirildi.

Yenigün Haber Merkezi