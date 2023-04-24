Başkan Yavaş, tüm izleyicileri ve takipçilerini bu özel yayını izlemeye davet etti. Yavaş'ın yayında, başta Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki gündem maddeleri, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunması ve İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Çalar Saat programı, hafta içi her sabah güncel olaylar, gündemdeki konular ve röportajlarla izleyicilere sunulan bilgilendirici ve eğlendirici bir program olarak bilinir. Mansur Yavaş'ın bu programda konuk olarak yer alması, hem Ankara halkı hem de tüm Türkiye için önemli bir bilgilendirme ve iletişim fırsatı olarak görülmektedir.

Yarın sabah gerçekleşecek olan yayın, Fox TV izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilecek.

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