Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Çukurova ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırıyı Twitter üzerinden şiddetle kınadı. Yavaş, olayın en kısa sürede aydınlatılması ve bu tür provokatif eylemlerin son bulması temennisinde bulundu.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Çukurova ilçe binasına yapılan saldırının şiddetle kınandığını ifade etti. Olayın aydınlatılması ve Türkiye'deki siyasi gündemi olumsuz etkileyebilecek provokatif eylemlerin bir an önce son bulması için çağrıda bulundu.

Yenigün Haber Merkezi