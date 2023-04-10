Sevimli bir koala olan Mannu’nun, sahibi William ile birlikte Avustralya’dan Çanakkale’ye

uzanan macera dolu eğlenceli serüvenini konu alan animasyon filmin galası İstanbul’da

gerçekleşti.Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet

Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TRT

Yönetimi, filmin genel yönetmeni Nurullah Yenihan, Yapımcı Kemal Bilal Aydın ve çok sayıda

davetli katıldı.

“Çanakkale Zaferi’nin TRT aracılığıyla gelecek nesillere aktarılması önemli”

Galaya konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı

açıklamada Türkiye'de film sektörünün ve animasyon prodüksiyonlarının ciddi aşamalar

kaydettiğini söyledi. Ersoy, TRT ortak yapımı Mannu Çanakkale'de filminin fragmanlarından

yola çıkarak prodüksiyon kalitesini beğendiğini, Türk film ve animasyon sektörünün gelmiş

olduğu noktanın memnuniyet verdiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi’nin birliktelik ruhunun çocuklara aşılanması, gelecek nesillere aktarılması

açısından bu filmin çok anlamlı ve önemli olduğunu söyleyen Ersoy, “Tabi bunun TRT ve

sinema üzerinden gelecek nesillere, gelecek toplumlara yayılması ayrıca anlamlı. Biz bakanlık

olarak bu çalışmalara verdiğimiz desteğe arttırarak devam edeceğiz. Bu filmin farklı özellikleri

var. Bir çocuklarımıza küçük yaştan çizgi film vasıtasıyla tarihimizi geçmişimizi öğretmek.

Ayrıca bu bölgelerimizi tanımalarını sağlamak çok anlamlı ve önemli.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel anlamlı bir animasyon TRT ortak yapımı Mannu Çanakkale filmi, sevimli bir koala olan Mannu'nun, sahibi William ile birlikte Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan macera dolu eğlenceli serüvenini konu alıyor.

Cumhuriyetin 100. yılında;Çanakkale Zaferi"ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktaran

yapım, TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin de

katkılarıyla üç boyutlu animasyon türünde hazırlandı.

Filmin konusu

“Mannu, Avustralya'da yaşayan sevimli ve evcil bir koaladır. Sahibi William'ın büyük dedesi

ise Çanakkale'de savaşmıştır. William, Anzak Günü anma törenlerine katılmak için bir gemi

ile yola çıktığında Mannu da gizlice onun sırt çantasına saklanır. William'ın dedesinden ona

hatıra kalan madalyonun kötü adamlar tarafından çalınmasıyla Mannu, madalyonu

kurtarmak için William'dan ayrı düşer. Mannu böylece kendini hiç bilmediği bir ülkede ona

eşlik eden polis teşkilatı mensubu Ayşe, köpeği minik, kedi Boncuk, Cevher Nine, peşindeki

Hary ve Gary'nin de dahil olduğu bir maceranın içinde bulur.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın da desteklediği, TRT ortak

yapımı “Mannu Çanakkale’de” 14 Nisan’da tüm Türkiye’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ