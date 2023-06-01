Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Özer ailesine yardım eli uzattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Özer ailesinin yüzünü güldürdü.

İlçeye bağlı Süleymanköy Mahallesi’nde ikamet eden Özer ailesine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri aileye çamaşır makinesi, fırınlı ocak, halı ve çekyattan oluşan ev eşyalarının teslimini gerçekleştirdi.

Sağlanan yardımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Zehra Özer, “Allah razı olsun başkanımızdan. Bu zor günlerimizde bize destek oldular” dedi. MANİSA (İGFA)