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Fırın ve marketler markaj altında

Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Demirci Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine sesin geldiği daireye çıkan ekipler, ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan bir komiserin oturduğu lojmanda, ilçede güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Y.A'yı başından vurulmuş halde buldu.