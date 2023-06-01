Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği programa katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru , Ben Minik Tarzan’ım Afetlere Hazırım, Can Dostum, 11 Şehir 11 Fidan gibi önemli projeleri hakkında bilgi verdi.

Daire başkanlığının her bir çalışanına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,” Tüm canlara saygı ilkesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz”dedi. MANİSA (İGFA)