Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlulu şehitlerimiz Ahmet Yağız, Ali Gökkılıç, Yusuf Canbalık, Sefer Yıldız, Ali Karakuzu, Onur Karakaya, Ercan Kaya, Ekrem Kaygısız, Şenol Kurudereli ve İsmet Tezel adına, şehadetlerinin yıldönümü vesilesiyle mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.

Manisalı şehitlerimizi anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrı, Turgutlu ilçesine kayıtlı şehitlerimiz ile devam etti.

Manisalı şehitler Ahmet Yağız, Ali Gökkılıç, Yusuf Canbalık, Sefer Yıldız, Ali Karakuzu, Onur Karakaya, Ercan Kaya, Ekrem Kaygısız, Şenol Kurudereli ve İsmet Tezel’in şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla anıldığı programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Halim Karaer, Emniyet Müdürü Harun Tutak, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Per. Atğm. Necati Dolgun, MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Baş, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ahmet İlter, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

MANİSA (İGFA)