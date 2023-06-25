Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Manisa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Manisa Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|471,37
|0,95
|0,89
|Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|458,90
|1,94
|2,03
|Manisa / Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|451,31
|2,69
|2,91
|Manisa / Yunusemre / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|444,87
|3,39
|3,76
|Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|435,65
|4,52
|5,02
|Manisa / Soma / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|433,03
|4,85
|5,09
|Manisa / Yunusemre / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|427,00
|5,66
|6,98
|Manisa / Alaşehir / Alaşehir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|425,47
|5,88
|5,83
|Manisa / Demirci / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|402,76
|9,46
|10,01
|Manisa / Salihli / Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|397,45
|10,38
|9,69
|Manisa / Yunusemre / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|395,52
|10,72
|11,25
|Manisa / Akhisar / Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|378,08
|14,07
|–
|Manisa / Soma / Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|369,40
|15,9
|–
|Manisa / Salihli / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|358,18
|18,47
|16,67
|Manisa / Alaşehir / Ahmet Altan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|353,07
|19,71
|–
|Manisa / Saruhanlı / Saruhanlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|344,77
|21,82
|–
|Manisa / Yunusemre / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|344,63
|21,86
|23,38
|Manisa / Demirci / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|342,22
|22,5
|24,48
|Manisa / Kula / Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|340,09
|23,08
|–
|Manisa / Akhisar / Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|338,45
|23,53
|21,82
|Manisa / Turgutlu / Turgutlu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,26
|26,51
|–
|Manisa / Soma / Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|323,69
|27,95
|25,83
|Manisa / Selendi / Selendi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|310,41
|32,4
|–
|Manisa / Akhisar / Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|307,09
|33,6
|36,3
|Manisa / Yunusemre / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|292,03
|39,42
|39,41
|Manisa / Yunusemre / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|287,06
|41,52
|36,6
|Manisa / Salihli / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|280,76
|44,3
|54,43
|Manisa / Yunusemre / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|270,47
|49,2
|55,45
|Manisa / Salihli / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|268,07
|50,4
|46,53
|Manisa / Yunusemre / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,49
|51,72
|61,9
|Manisa / Turgutlu / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,80
|54,17
|56,25
|Manisa / Şehzadeler / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|256,10
|56,76
|65,05
|Manisa / Akhisar / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|255,01
|57,37
|61,47
|Manisa / Kırkağaç / Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|251,33
|59,48
|–
|Manisa / Şehzadeler / Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|251,31
|59,48
|–
|Manisa / Şehzadeler / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,28
|60,67
|70,19
|Manisa / Turgutlu / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|248,51
|61,13
|59,51
|Manisa / Kırkağaç / Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|248,38
|61,21
|–
|Manisa / Alaşehir / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|247,11
|61,98
|61,25
|Manisa / Akhisar / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|238,47
|67,39
|62
|Manisa / Akhisar / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|231,60
|71,96
|96,08
|Manisa / Yunusemre / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|226,72
|75,31
|76,17
|Manisa / Soma / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|218,29
|81,13
|98,15
|Manisa / Yunusemre / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|211,96
|85,39
|–
|Manisa / Turgutlu / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|202,53
|91,01
|99,5
|Manisa / Salihli / Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|199,89
|92,36
|–
|Manisa / Salihli / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|183,50
|97,9
|83,1
|Manisa / Yunusemre / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|180,00
|98,52
|64,93
|Manisa / Turgutlu / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|173,46
|99,28
|68,43
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalı ve resmi kaynaklardan doğrulama yapılmalıdır.Kaynak: HABER MERKEZİ