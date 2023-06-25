Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Manisa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Manisa Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Manisa / Yunusemre / Manisa Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 471,37 0,95 0,89 Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 458,90 1,94 2,03 Manisa / Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 451,31 2,69 2,91 Manisa / Yunusemre / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 444,87 3,39 3,76 Manisa / Şehzadeler / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 435,65 4,52 5,02

Manisa / Soma / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 433,03 4,85 5,09 Manisa / Yunusemre / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 427,00 5,66 6,98 Manisa / Alaşehir / Alaşehir Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 425,47 5,88 5,83 Manisa / Demirci / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 402,76 9,46 10,01 Manisa / Salihli / Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 397,45 10,38 9,69 Manisa / Yunusemre / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 395,52 10,72 11,25 Manisa / Akhisar / Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 378,08 14,07 – Manisa / Soma / Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 369,40 15,9 – Manisa / Salihli / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 358,18 18,47 16,67 Manisa / Alaşehir / Ahmet Altan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 353,07 19,71 – Manisa / Saruhanlı / Saruhanlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 344,77 21,82 – Manisa / Yunusemre / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 344,63 21,86 23,38 Manisa / Demirci / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 342,22 22,5 24,48 Manisa / Kula / Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 340,09 23,08 – Manisa / Akhisar / Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 338,45 23,53 21,82 Manisa / Turgutlu / Turgutlu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 328,26 26,51 – Manisa / Soma / Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 323,69 27,95 25,83 Manisa / Selendi / Selendi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 310,41 32,4 – Manisa / Akhisar / Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 307,09 33,6 36,3 Manisa / Yunusemre / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 292,03 39,42 39,41 Manisa / Yunusemre / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 287,06 41,52 36,6 Manisa / Salihli / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 280,76 44,3 54,43 Manisa / Yunusemre / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 270,47 49,2 55,45 Manisa / Salihli / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 268,07 50,4 46,53 Manisa / Yunusemre / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,49 51,72 61,9 Manisa / Turgutlu / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,80 54,17 56,25 Manisa / Şehzadeler / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 256,10 56,76 65,05 Manisa / Akhisar / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 255,01 57,37 61,47 Manisa / Kırkağaç / Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 251,33 59,48 – Manisa / Şehzadeler / Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 251,31 59,48 – Manisa / Şehzadeler / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 249,28 60,67 70,19 Manisa / Turgutlu / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 248,51 61,13 59,51 Manisa / Kırkağaç / Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 248,38 61,21 – Manisa / Alaşehir / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 247,11 61,98 61,25 Manisa / Akhisar / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 238,47 67,39 62 Manisa / Akhisar / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 231,60 71,96 96,08 Manisa / Yunusemre / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 226,72 75,31 76,17 Manisa / Soma / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 218,29 81,13 98,15 Manisa / Yunusemre / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 211,96 85,39 – Manisa / Turgutlu / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 202,53 91,01 99,5 Manisa / Salihli / Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 199,89 92,36 – Manisa / Salihli / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 183,50 97,9 83,1 Manisa / Yunusemre / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 180,00 98,52 64,93 Manisa / Turgutlu / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 173,46 99,28 68,43

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar göz önüne alınmalı ve resmi kaynaklardan doğrulama yapılmalıdır.