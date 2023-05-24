Manifest 4. Sezon oyuncuları konusu ve çıkış tarihi çok merak ediliyor. Sevilen dizi final sezonu ile Netflix Haziran Takvimi içinde yerini alıyor. Peki Manifest 4. Sezon oyuncuları kimler? Netflix Manifest 4. Sezon konusu ne? Manifest 4. Sezon çıkış tarihi ne zaman? Manifest 4. Sezon ne zaman? Final sezonu ile ekranlara gelecek olan Manifest 4. Sezon kaç bölüm?

Manifest 4. Sezon Oyuncuları Konusu ve Çıkış Tarihi

Gizemli dönüşlerinden bu yana, 828'liler kendilerini bir eyleme ya da bir kişiye zorlayan "çağrılar", vizyonlar ya da seslerle boğuştular. Ayrıca uçuş sırasında öldüklerini ve diriltildiklerini de öğrendiler... ama ikinci yaşamları hızla sona erebilirdi. Bir kişinin ölümü ile dirilişi arasındaki zaman aralığı olan kehanet edilen "Ölüm Tarihi" 2024'te yaklaşıyor. Hayatta kalmak için "çağrıları" çözmeleri ve birbirlerine yaslanmaları gerekecek.

Manifest 4. Sezon Oyuncuları kimler?

Final sezonunda Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Parveen Kaur, Matt Long, Holly Taylor ve Daryl Edwards başrol oyuncuları olarak karşımıza çıkıyorlar.

Melissa Roxburgh/ MICHAELA STONE

Soygundan önce Michaela, erkek arkadaşı Jared ile mutlu ve onun evlenme teklifini düşünen bir NYPD polisidir. 828'deyken, Michaela evet demeye karar verir… sadece kayıp olduğu beş yıl boyunca en iyi arkadaşıyla evlendiğini öğrenir. İkili, döndükten sonra kendilerini defalarca yakın bulur ve kısa bir süreliğine bir ilişkiye başlar. Daha sonra bir "çağrı" onu, 2017'deki ölüme yakın deneyimi, 828ers gibi bir yıl zaman atlamasına neden olan Zeke'ye getirir. Ölüm tarihi yaklaşırken Michaela ve Zeke evlenir. Michaela sık sık, her ikisi de 828'de olan ve "aramaları" olan erkek kardeşi Ben ve yeğeni Cal'ın yanı sıra rahmetli baldızı Grace ve yeğeni Olive ile karışır. Ancak Zeke, Cal'ı ve bir bütün olarak insanlığı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yaptığında Mick için kayıplar çok yakındı.

Josh Dallas / BEN PIERRE

Sadık bir aile babası olan Ben, oğlu Cal'a ölümcül kanser teşhisi konmasıyla kalbi kırılır. Kalabalık bir aile tatilinden eve dönen Ben, Cal ile kalırken eşi Grace, Cal'ın ikizi Olive'i farklı bir uçağa bindirir. Ben ve Cal 828'den inip ne kadar zaman geçtiğini öğrenince yeni normallerini bulmaya çalışırlar. Ben ve Grace sonunda uzlaşır ve Eden adında bir kızı hoş karşılar. Ben, Flight 828'de olanların temeline inmek için büyük mesafe kat ederken kendisini Michaela ile birlikte "çağrıları" takip ederken bulur. Grace'in ölümü ve Eden'ın kaçırılmasının ardından Ben, günlerini kızını bulmaya çalışarak geçirir. Yeniden bir araya gelmelerine rağmen, Cal'ın sağlığı hızla geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğinde aile başka bir krizle karşı karşıya kalır.

JR Ramirez / JARED VASQUEZ

Jared, 828 sefer sayılı uçuştan önce evlenme teklif ettiği Michaela'nın öldüğüne inandıktan sonra yıllarca yasını tuttu. Sonunda Lourdes ile evlenir. 828 geri döndüğünde, Jared ve Michaela'nın bağlantısının kişisel ve profesyonel sonuçları olur. İkilinin kısaca bir ilişkisi vardır ve evliliklerinin sona ermesine yol açar. Polis kariyeri de 828 ilgili vakayı araştırdığı ve 828 karşıtı grup Xers ile kısa bir süre gömülü olduğu için darbe alıyor. Jared ayrıca Drea'yı romantikleştirmeye başlar ve ikili, 828 Kayıt Defteri için çalışmaya başlar.

Luna Blaise / OLIVE STONE

828'de babası, ikiz kardeşi ve teyzesi görünüşe göre ölünce Olive hızla büyümek zorunda kalır. Döndüklerinde dünyası bir kez daha alt üst olur. Ve işleri daha da rahatsız edici hale mi getiriyorsunuz? Şimdi ikizinden beş yaş büyük. (Spoiler uyarısı: bu uzun sürmeyecek.) Olive, ailesinin sahip olduğu özel yeteneklerden hiçbirine sahip olmamasına rağmen, kaynaklarını bu "çağrıların" gerçekte ne olduğunu araştırmak için kullanır. İnsanlığın hayatta kalma arayışında safirin önemini anladığı için son derece yararlı olduğu kanıtlandı.

Manifest 4. Sezon konusu ne?

Manifest 4. sezon 1. bölümde, Stone ailesini 3. sezon finalindeki trajik ve beklenmedik olaylardan iki yıl sonra buluyoruz.Grace'in öldürülmesi ve Eden'ın kaçırılmasının ardından, her ikisi de Angelina tarafından bir Yaşlı Cal geri döner. Bu 10 bölüm, gerçekten derin ve düşünceli bir hikaye anlatımının doruk noktasına ulaşan yapı taşlarıdır. Grace'in ölümü ve Eden'ın kaçırılmasından iki yıl sonra Ben, kederin ve kararlılığın onu tüketmesine izin verdi. Kendisini aileden, özellikle Cal'dan uzaklaştırır ve oğlunun (kuzen Gabriel kılığına girerek) evden çıkmasına izin vermez. Ben, Cal'ın (Gabriel kılığında) Anna Ross'un evine yaptığı çağrıyı takip etmesine izin verir ve bu onları Ramapo'daki bir mezarlığa götürür.

Eyalet yasal olarak Eden'in öldüğünü ilan eder, ancak Ben, bir çocuğun "Baba!" Ancak, babası yakındaki bir derede boğulan genç bir çocuktur. Michaela, kiraz çiçeği Çağıran bir yük gemisini takip eder ve burada kolunda "Taş 828" oyulmuş bir kaçak yolcu bulur. Onu, Cankurtaran botu için yeni bir ana kamp kuran Vance ve Saanvi'ye getirir. Henry'nin test edildiği ve ardından Kiraz çiçekleri için tesisten ayrıldığı açılış sahnesinde ima edildiği gibi, iki yıl önce Singapur hükümeti tarafından öldürüldüğü iddia edilen 828 yolcu Henry Kim olarak tanımlıyorlar. Çığlık atmaya başladığında, Cal'ı aradığı sonucuna varırlar ve bu onları şilepteki Kara Kutu'ya götürür.

Peki 4. sezondaki seri katil kim? 8. bölümde, 828 yolcunun öldürülmesinin arkasındaki seri katilin Noelle olduğu ortaya çıktı. Onu en son gördüğümüzde polis tarafından götürülmüştü

Manifest 4. Sezon çıkış tarihi

Netflix Haziran Takvimi 2023 belli oldu. Buna göre Manifest final sezonu 2 Haziran'da Netflix ekranlarında olacak.