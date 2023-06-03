Flight 828 yolcularının ve Bildiricilerinin uzun zamandır korktukları gün resmen geldi: Ölüm Tarihi. Manifest 4. sezon 2. bölüm, Ölüm Tarihi'ni yenip dünyayı kurtarmaya çalışan Ben, Michaela ve Cankurtaran sandallarını takip ediyor ve bu, hayranların en sevdiği serinin sonunu işaret ediyor.

En son Manifest 4. sezon 1. bölümde yolculardan ayrıldığımızda Ben ve Michaela, öldüğünü sandıkları Angelina ile karşı karşıya geldiler. Ancak elinde Omega Sapphire ve şehrin etrafında açılan volkanik çatlaklarla hayatta kaldı.

Son sezonun ikinci yarısı, Registry'nin gözaltı merkezinde kilitli olan Flight 828 yolcularıyla tekrar buluşuyor. Dış dünyadan engellenirler ve dünyanın karşı karşıya olduğu tüm felaketlerden sorumlu tutulurlar. Ama kendilerini ve dünyayı kurtarabilecekler mi?

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Manifest nasıl biter?

Serinin sondan bir önceki bölümünde Cal, safirinin Saanvi'nin daha önce içine fırlattığı Nuh'un Gemisi parçasınınkiyle birleştiği Fırtına Kral Dağı'ndaki ejderha şeklindeki yarığa kendini feda eder. Uçuş 828 yolcularının uzak ve geniş bir alanda onları konuma çeken bir işaret olarak gördüğü parlak mavi bir ışında kaybolur.

Ölüm Tarihinde, volkanik çatlak titriyor ve Flight 828 uçağını püskürtüyor. Yolcular birer birer son kararları için uçağa binerler. Kötülük yapan yolcunun bir kısmı küle döner ve küllerindeki kötülük bir gölge canavarı çağırır. Yolcular, gölge canavarı yener ve doğrudan Glow'a uçar.

Uçuş 828'den indiklerinde, 7 Nisan 2013'te havaalanına giden bir kapıdan geçmeden önce parlak beyaz bir alana girerler. Dünyayı geçmişte kurtarmak için savaşma anılarına sahip olmalarına rağmen başladıkları yere geri dönerler. beş buçuk yıl. Grace ve yeniden bir genç olan Olive de dahil olmak üzere sevdikleri, kayıp olduklarından mutlulukla habersizdir.

Manifest'teki Ölüm Tarihinden yolcular kurtulur mu?

Yolcuların tamamı Ölüm Tarihinden sağ çıkmasa da, evet, yolcuların çoğu kendilerini kurtarıyor ve dünyanın sonunu durduruyor. Ölüm Tarihinden sağ çıkabilmek için yolcuların Çağrıları çözmesi ve mümkün olan en iyi şeyi yapması gerekiyordu. Ölenler, kendilerini kurtarmaya çalışmadan korkunç eylemlerde bulundular.

Saanvi, Eagan ve Adrian, küle dönüşmeye başlayan, ancak yaptıkları iyilik kötülüğe ağır bastığı için hayatta kalmayı başaran üç yolcuydu. Oraya gitmek kolay bir yol değildi, ancak 828 sefer sayılı uçuşun yolcuları, cankurtaran sandalını ayakta tutmak için bir aile birimi olarak bir araya gelmeyi başardı. Ama sonlarının nereye varacağını asla tahmin edemezlerdi.

Manifest 4. sezon 2. bölümde yolcular 2013'e nasıl dönüyor?

Flight 828 yolcularının lanetli uçuşun kalktığı güne nasıl ve neden geri döndükleri konusunda kafanız karıştıysa, gerçekten somut bir cevap yok. Michaela'nın dizinin son anlatımında açıkladığı gibi, dünyayı ruhani deneylerinden ve sözde kehanetlerinden kurtarmak için neden seçildiklerini asla tam olarak öğrenemediler.

Ancak 2013'e nasıl döndüklerine dair basit bir cevap, Glow tarafından kovalanmak yerine, Ölüm Tarihini geçen yolcuların doğrudan Glow'a uçmasıdır. Glow'a uçmak onları tam bir çember haline getirdi ve yaşamaları için ikinci bir şans verdi. Glow'a girmenin yanı sıra, Cal'ın fedakarlığı, onları güvenli bir iniş için geri getirmenin ana unsuruydu.

Manifest dizisi finalinde Cal neden yeniden genç?

3. sezon finalinde Cal, ortadan kaybolmasından beş buçuk yaş daha yaşlı döndü. 4. sezonun tamamı boyunca, Ty Doran tarafından canlandırılan yetişkin bir yetişkindi. Bununla birlikte, Cal kendini feda edip 2013'te tekrar uçaktan kaçtıktan sonra, bir kez daha 2013'te olduğu yaşta, olan hiçbir şeyi hatırlamadan - birkaç yıldır 20'li yaşlarında olmak da dahil.

Cal'ın neden önceki formuna geri döndüğü ve babası, teyzesi ve diğer yolcularla aynı anılara sahip olmadığı belli değil. Ama Olive ile aynı yaşta olmaları ve birlikte büyümeleri inanılmaz. Yaşadıkları onca şeyden sonra hayatta ikinci bir şansı hak eden biri varsa, bu kesinlikle Cal'dır. Neyse ki, Saanvi artık onu iyileştirebilecek.

Dizinin sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Manifest'in nasıl sona ereceğini tahmin ettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dizinin tamamını Netflix'te izleyin!