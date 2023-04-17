Mangala Nedir?

Mangala oyunu bir tür mantık oyunudur. Oyun içerisinde yapılması gereken genellikle oyunun başlangıcında doğru bir strateji kurmaktır. Bu stratejiyi kurduktan sonra oyunun sonuna kadar stratejiyi sürdürmek yeterlidir. Mangala oyunu aslında bazı kavramları da sembolize etmektedir. Bu semboller 12 oyuk 12 ayı, oyuklarda yer alan her bir 4 taş 4 ayı sembolize eder. Ayrıca sağ ve sol kısımlarda yer alan hazineler ise Doğu ve Batı’yı ifade etmektedir.

Mangala Nasıl Oynanır?

Mangala oyunu 2 kişi ile oynanan bir oyundur. Her oyuncu başlangıç aşamasında 24 taşa sahip olur. Mangala oyununda bulunan tahtada toplamda 12 adet oyuk vardır. Bu oyuklar ev ya da çukur adıyla da adlandırılır. Her oyuncunun kendi tarafında yer alan kısımda 6 adet oyuk bulunur. Oyuncular ise sadece kendi taraflarında bulunan oyuklarından taş çıkartabilirler. Oyuncu kendi tarafındaki oyuktan taş çıkartırken sadece de rakibin oyuklarına taş bırakılabilir. 6 oyuğun yan kısmında da birer büyük oyuk yer alır.

Oyunun Kuralları Nelerdir?

İlk sıraya sahip olan oyuncu bir oyuk seçmelidir. Ardından da 4 taşı alarak sol tarafa doğru oyuklara teker teker bırakır. Burada önemli olan kural; oyuncunun aldığı oyuğa da 4 taştan bir taşı bırakmasıdır. Oyuncunun eğer bıraktığı son taş kendi hazinesine isabet ederse, hamle sırası yine aynı oyuncuya geçer. Son taş rakip oyuncunun oyuklarına atıldığında o oyuğu çift yaparsa 2, 4, 6 ve 8 taş gibi oyuncu rakibinin oyuğunda bulunan tüm taşı kendi hazinesine atar. Eğer oyuncunun kendi bölgesindeki bir boş oyuğa son taşını rakibin kuyusunda bulunan taşları kendi hazinesine atar. Mangalada da, satranç gibi düşünmeye izin verilir. Oyunun kuralları bunlardır.

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