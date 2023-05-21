19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. Yılında bir dizi etkinlik düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, binlerce gencin katıldığı Manga konseriyle final yaptı. Türk alternatif rock müziğinin başarılı gruplarından Manga, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nin önünde kurulan alanda yaklaşık 30 bin gence muhteşem bir konser verdi.

Konserin başlamasına saatler kala alanı doldurmaya başlayan gençler DJ Okan Kandora’nın performansıyla konsere ısınırken Manga’nın sahneye çıkmasıyla coşku zirveye ulaştı.

Coşkunun her şarkıda daha da arttığı konserde Manga, “Cevapsız Sorular”, “Dursun Zaman”, “Bitti Rüya”, “Beni Benimle Bırak”, “Bir Kadın Çizeceksin” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konseri gençlerle birlikte izleyen, bu muhteşem gecenin mimari Başkan Deniz Köken, Manga'nın solisti Ferman Akgül’e çiçek vererek teşekkür etti.