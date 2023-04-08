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Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran Manchester United, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 27 puanlı Everton ise maç fazlasıyla 16. sırada kaldı. (AA)

Manchester ekibi, 36. dakikada Scott McTominay ve 71. dakikada Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Ligde 30. haftanın açılış karşılaşmasında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma kotası için mücadele eden Manchester United, kümede kalmayı hedefleyen Everton'ı Old Trafford Stadı'nda ağırladı.