Manchester United-Chelsea maçı canlı izle! Manchester Utd- Chelsea maçı ne zaman, canlı skor kaç kaç? İngiltere Premier Lig'de 4. sırada bulunan Manchester United, ligde 12. sırada bulunan Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. Şampiyonlar Lig'ine gitmeyi garantileyen Manchester United, taraftarları önünde 3 puan alarak bu sezonu en yüksek yerde tamamlamak istiyor. Peki bu zorlu Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu zorlu karşılaşmanın detaylarını Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik...

MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Chelsea maçı bugün saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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MANCHESTER UNİTED -CHELSEA MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Fofana; Azpilicueta, Fernandez, Loftus-Cheek, Hall; Gallagher, Madueke; Havertz