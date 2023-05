İki Avrupa devi Real Madrid ve Manchester City destansı bir Şampiyonlar Ligi'nde buluşacak Çarşamba akşamı Etihad Stadı'nda yarı final rövanş karşılaşması. İspanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kalan iki takım İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yer almak için yapacakları çok şey olduğundan, beraberlik çok iyi dengelendi. Manchester City Real Madrid şampiyonlar ligi tv8 izle SelçukSports taraftarium24 justin tv jestyayın netspor canlı maç HD seyret linki.

Man City şu anda tüm turnuvalarda Etihad'da 15 maçlık galibiyet serisine sahip bu yarışmaların 14'ünde en az iki gol atıyor ve Los Blancos'a karşı yara almadan çıkabilirlerse, tarihe kazınmış bir gece olacak. Bu arada Real Madrid, La Liga'da Getafe'ye karşı 1-0'lık ince bir galibiyetin ardından bu maça kafa tutuyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nin bu baskısında İngiltere'de Liverpool ve Chelsea'ye karşı kazandılar ve iyi eğitilmiş bir City tarafına karşı kahramanlıklarını tekrarlamak için can atacaklar. Bununla birlikte, Carlo Ancelotti'nin birlikleri, önceki sezon deplasmanda City'ye karşı 4-3 mağlup olduklarını akıllarında tutabilir ve bir bitiş ya da kırılma fikstüründe dikkatli davranmak isteyeceklerdir.

Szymon Marciniak hakem olacak

42 yaşındaki Polonyalı oyuncu, büyük maçları yönetme konusunda kesinlikle deneyimli - Arjantin ve Fransa arasındaki Katar 2022 Dünya Kupası finalinin sorumluluğunu üstlendi.

Manchester City Real Madrid Maçı Canlı İzle

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Çarşamba akşamı saat 22.00'de TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Manchester City Real Madrid maçı ilk 11

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Akanji, İlkay, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kross, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema,

