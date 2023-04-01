Geçtiğimiz sezonlardaki formlarından bu sezon uzak bir görüntü ortaya koyan İngiltere'nin iki büyük kulübünün karşılaşması yine nefesleri kesecek. Premier Lig’de ezeli rekabette yeni randevu bu hafta sonu yaşanacak. Bu sezon şampiyonluk umutlarına erken veda eden Liverpool deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City’e konuk olacak. İki takım arasında oynanan son 5 maçta 3 kez Liverpool 1 kez de Manchester City kazandı.

Ancak Liverpool eski görünümünden oldukça uzak bir tablo çiziyor. 42 puanla ligin altıncı sırasında yer alan Liverpool zirvenin tam 27 puan gerisinde bulunuyor. Son maçlarda gol olup rakiplerinin kalesine yağan Manchester City’nin Liverpool karşılaşmasında nasıl bir sonuç elde edeceği ise merak konusu oldu.

Son iki maçından 6-0 ve 7-0’lık skorlarla ayrılan Manchester City 3 hafta önce Manchester United’ı 7-0 yenerek büyük bir sürpriz yapan Liverpool’u ağırlayacak.

Premier Lig’deki zorlu müsabaka bugün oynanacak. Karşılaşma TSİ saat 14.30’da başlayacak ve Bein Sports 3 ekranlarından canlı izlenebilecek.