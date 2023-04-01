Mücadelenin 17. dakikasında konuk ekip Mohamed Salah’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Julian Alvarez’in 27. dakikada attığı golle mücadelede eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Kevin De Bruyne’nin golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

Müsabakanın 53. dakikasında İlkay Gündoğan topu filelerle buluşturarak skoru 3-1’e getirdi.

Pep Guardiola’nın öğrencileri, mücadelenin 74. dakikasında da İngiliz futbolcu Jack Grealish’in golüyle bir kez daha öne geçen maviler, skoru 4-1 yaptı.

Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken, Manchester City bu zorlu mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Manchester bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 64’e yükseltti ve ikinci sıradaki bulunuyor. Bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Liverpool ise 42 puanda 6. sırada yer alıyor.

Salah rekor kırdı

Manchester City karşısında bulduğu golle 56. deplasman golünü atan Mısırlı yıldız, Michael Owen’ı geride bırakarak Liverpool tarihinin deplasmanda en çok gol atan oyuncusu oldu.