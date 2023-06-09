Manchester City Inter maçı saat kaçta? Bu soru, futbolseverlerin son günlerde en çok sorduğu sorulardan biri. Şampiyonlar Ligi Final maçı için geri sayım başladı ve taraftarlar heyecanla maçın başlama saatini bekliyorlar. İstanbul’da oynanacak olan bu önemli maç, tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Peki, Manchester City Inter maçı saat kaçta başlayacak?

Şampiyonlar Ligi Finali Tarihi

Öncelikle, Şampiyonlar Ligi Finali’nin tarihinden bahsetmek gerekir. Bu turnuva, Avrupa’nın en iyi kulüplerinin mücadele ettiği bir futbol organizasyonudur. Her yıl düzenlenir ve final maçı, turnuvanın son maçıdır. Bu yılki final maçı ise 10 Haziran 2023 tarihinde yani yarın akşam İstanbul'da oynanacak.

Final Maçı Nerede Oynanacak?

Bu yılki Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul’da oynanacak. Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, futbolseverler için önemli bir yerdir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Şampiyonlar Ligi Finali için seçilen mekan. Bu stadyum, daha önce de 2005 yılında Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapmıştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin biletleri UEFA tarafından Nisan ayında talep toplama ve onaylama olmak üzere iki aşamada satışa sunuldu. Fiyatlar aşağıdaki gibiydi:

- Kategori 4: 70 €.

-Kategori 3: 180 €.

- Kategori 2: 490 €.

- Kategori 1: 690 €.

Tüm taraftar biletlerinin tükendiği ve kalan biletlerin yerel organizasyonlar, UEFA, UEFA'nın üye federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncılar için ayrıldığı biliniyor. Öyle ki bu durum İngiltere'de isyan çıkmasına neden oldu. The Times gazetesinin baş futbol yazarı Henry Winter, UEFA'yı pahalı biletlerle "sıradan taraftarları" dışlamakla suçladı. İngiliz haber siteleri de final maçının 700 Euro'luk birinci kategori biletinin karaborsada 18 bin Euro'ya yani yaklaşık 420 bin liraya satıldığını bildirdi.

Manchester City Inter Maçı Saat Kaçta?

Şampiyonlar Ligi Finali’nin en önemli maçı, İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanacak. Maçın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olacak. Futbolseverler, bu önemli maçı heyecanla bekliyorlar. Manchester City Inter Maçı saat 22.00'de Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Maçın Favorisi Kim?

Manchester City, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde harika bir performans sergiledi. İtalyan ekibi Inter ise, Serie A’da şampiyonluğa oynayan bir takım olarak dikkat çekiyor. Maçın favorisi ise, Manchester City gibi görünüyor. Ancak, futbolda her şey olabilir ve Inter’in de sürpriz yapma ihtimali bulunuyor.

Final Maçını Nasıl İzleyebilirim?

Şampiyonlar Ligi Finali’nin yayın hakları, dünya genelinde birçok televizyon kanalına satıldı. Türkiye’de de bu maçı izlemek için birkaç farklı seçenek bulunuyor. EXXEN tv gibi televizyon kanalları, bu maçı canlı yayınlayacaklar. Ayrıca, maçı internet üzerinden de izlemek mümkün olacak.

Manchester City Inter maçı saat kaçta? Sorusunun cevabı, Türkiye saatiyle 22.00. Bu önemli maç, tüm dünya tarafından heyecanla bekleniyor. Futbolseverler, bu maçı canlı izleme fırsatını kaçırmamalılar. Şampiyonlar Ligi Finali, futbolseverler için en önemli organizasyonlardan biri ve her yıl büyük heyecan yaratıyor.