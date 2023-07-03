Antalya'nın popüler ilçesi Manavgat, muhteşem halk plajları, geniş sahilleri ve berrak denizi ile tatilcilerin uğrak noktası olmuş durumda. Peki, Manavgat'ın halk plajlarında denize girmenin keyfi nedir? Sorgun Halk Plajı'nda sizleri ne tür deneyimler bekliyor? Manavgat'ın denizinin eşsiz güzelliği hakkında neler biliyorsunuz? İşte bu soruların cevapları ve çok daha fazlası...

Manavgat, Antalya'nın en gözde ilçelerinden biri ve halk plajları, her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Ancak Manavgat'ın halk plajlarının diğer plajlardan farkı nedir? Halk plajlarında neler yapabilir, hangi eşsiz güzellikleri keşfedebilirsiniz?

Sorgun Halk Plajı, Manavgat'ın en popüler plajlarından biri. Peki, bu plajın diğerlerinden farkı nedir? Sorgun Halk Plajı'nda denize girerken hangi özellikler sizi en çok etkileyecek?

Manavgat'ın sahilleri ve plajları, berrak ve masmavi denizinin yanı sıra geniş kumsallarıyla da ünlü. Manavgat'ın denizi, güneşin tadını çıkarmak ve serinlemek için ideal bir ortam sunuyor. Peki, Manavgat'ın denizinin bu kadar popüler olmasının ardında yatan sır nedir?

Bu soruların cevaplarını ve Manavgat'ın halk plajları, Sorgun Halk Plajı ve denizi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Manavgat'ın eşsiz denizini, sahillerini ve plajlarını keşfetmek için bu yazıyı okumaya devam edin ve tatil planınızı daha da renklendirin!

Antalya'nın gözde tatil merkezlerinden biri olan Manavgat, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla olduğu kadar plajlarıyla da yoğun bir ilgi görüyor. İnce kumları, berrak denizi ve doğayla iç içe atmosferi ile Manavgat'ın plajları, tatilinizi mükemmel bir hale getirecek.

Manavgat, bağlı olduğu Side beldesi ile birlikte, plajlar ve beachler konusunda birçok seçenek sunuyor. İlçenin sınırları içinde yer alan birçok halk plajı ise her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlama onurunu yaşıyor. Peki, bu plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkarırken hangi eşsiz manzaralar sizleri bekliyor?

Manavgat'ın en güzel sahillerinde, masmavi denizle baş başa kalabilir, doğanın tüm güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Bu eşsiz deneyimin yanı sıra, konaklama deneyiminizi mükemmelleştirecek oteller de Manavgat'ta sizleri bekliyor. Manavgat Otelleri sayfamızı inceleyerek, bu oteller hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve tatil planınızı bu bilgiler doğrultusunda şekillendirebilirsiniz.

Antalya'nın bu benzersiz ilçesi Manavgat'ın plajları, sahilleri ve otelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edin. Manavgat'ın sıra dışı güzelliklerini keşfetmeye hazır olun!

Side Halk Plajı: Manavgat'ın Gözde Sahillerinden

Konum ve Ulaşım

Manavgat'ın en popüler plajlarından olan Side Halk Plajı, ilçe merkezine yaklaşık olarak 16 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Plaja ulaşım özel araç veya Side minibüsleriyle kolayca gerçekleştirilebilir.

Özellikler

Side’nin Çolaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan plaj, etkileyici manzarası ve geniş sahil şeridi ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Plajın denizi, ilk 7-8 metreye kadar sığ, bu sebeple yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için oldukça uygundur. Denizinin genel itibariyle dalgalı olduğu bu plaj, denize atlayabileceğiniz iskeleleri ile de dikkat çeker.

Hizmetler

Side Halk Plajı'nda tuvalet, giyinme kabini ve duş gibi ihtiyaçları karşılayabileceğiniz tesisler bulunmaktadır. Ayrıca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz restoran ve kafeteryalar da plaj çevresinde hizmet vermektedir.

Giriş ve Ücretler

Side Halk Plajı’na girişler ücretsizdir. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de sunulmakta olup, bu hizmetin ücreti ise 15 -20 TL aralığındadır.

Konaklama Önerileri

Side'nin bu muhteşem plajına yakın konumda, denize sıfır otellerde konaklayarak tatilinizi unutulmaz kılabilirsiniz. Side Denize Sıfır Oteller sayfasını inceleyerek kendinize en uygun oteli seçip, rezervasyonunuzu hemen oluşturabilirsiniz.

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Kumköy Plajı: Manavgat'ın Sakin ve Temiz Sahili

Konum ve Ulaşım

Manavgat’ın güneybatı sahilinde yer alan Kumköy Plajı, ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Plaja ulaşım için özel araç kullanabileceğiniz gibi, Ilıca minibüsleri ile de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Ilıca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kumköy Plajı, temizliği ve sakinliği ile bilinir. Plajın denizi sığ olup, özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca denizinde, mevcut hava durumuna göre zaman zaman dalgalar oluşabilmektedir.

Hizmetler

Kumköy Plajı'nda cankurtaran gibi özel hizmetler bulunmaktadır. Plajın çevresindeki tesislerde duş, giyinme kabini ve tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz restoran ve kafeteryalar da plajın etrafında hizmet vermektedir.

Giriş ve Ücretler

Kumköy Plajı’na girişler için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bu, plajın ziyaretçileri için büyük bir avantajdır ve bu nedenle tercih edilmektedir.

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Sorgun Halk Plajı: Manavgat'ın Berrak Denizi ve Kumsalı

Konum ve Ulaşım

Manavgat’ın önemli doğal güzelliklerinden biri olan Titreyen Göl'e oldukça yakın bir konumda yer alan Sorgun Halk Plajı, ilçe merkezine sadece 5 kilometre uzaklıktadır. Plaja ulaşım, özel araç kullanılarak, yürüyüş yoluyla veya şehir içi minibüslerle sağlanabilmektedir.

Özellikler

Sorgun Mahallesi sınırlarında yer alan plajın denizi oldukça berrak ve durgundur. Bu özelliği ile hem yerli halk hem de turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Bölgenin önemli tatil beldelerinden olan Side'ye yakınlığı nedeniyle genellikle kalabalık olan plajın sahili, kumsal alanlar tarafından oluşturulmuştur.

Aktiviteler

Plajın çevresinde çeşitli su sporları yapabileceğiniz tesisler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra plajın etrafında, uzun yürüyüşler yapabileceğiniz, doğa ile iç içe olan küçük yollar bulunmaktadır.

Hizmetler

Sorgun Halk Plajı'nın çevresinde ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri duş, giyinme kabini, tuvalet, restoran, kafe ve otopark gibi tesisler bulunmaktadır. Ayrıca plajda şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de mevcuttur. Bu hizmetlerin ücreti genellikle 15 - 20 TL arasında değişmektedir.

Giriş ve Ücretler

Sorgun Halk Plajı’na girişler ücretsizdir. Bu, plajın ziyaretçileri için büyük bir avantajdır ve bu nedenle tercih edilmektedir.

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Çolaklı Halk Plajı: Manavgat'ın Mavi Bayraklı Sahili

Konum ve Ulaşım

Çolaklı Halk Plajı, Manavgat ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Plaj, Çolaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ulaşım, özel araç veya Çolaklı minibüsleri ile sağlanabilmektedir.

Özellikler

Plaj, genişliği ortalama 100 metre ve uzunluğu 80 metre olacak şekilde oldukça geniş bir alana sahiptir. Sahili Mavi Bayrak statüsüne sahip olan plajın denizi, berrak, dalgasız ve sığdır. Bu özellikleri sayesinde özellikle çocuklu aileler ve iyi derecede yüzme bilmeyenler tarafından tercih edilmektedir.

Aktiviteler

Çolaklı Halk Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmanın yanı sıra, çevresindeki tesislerde sunulan hizmetlerle de ziyaretçilere keyifli bir tatil deneyimi sunmaktadır.

Hizmetler

Plajda günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz birçok tesis bulunmaktadır. Ayrıca, engellilerin denize girebilmesi için özel bir rampa da mevcuttur. Şezlong kiralama hizmeti de verilen plajda, kiralama ücretleri genellikle 10 – 15 TL arasındadır.

Giriş ve Ücretler

Çolaklı Halk Plajı’na girişler ücretsizdir. Bu, plajın ziyaretçileri için büyük bir avantajdır ve bu nedenle tercih edilmektedir.

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Kızılağaç Halk Plajı: Manavgat'ın Sakin Köşesi

Konum ve Ulaşım

Kızılağaç Halk Plajı, Manavgat'a yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta ve Kızılağaç Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ulaşım, genellikle özel araçlarla sağlanmaktadır.

Özellikler

Bu plaj, genellikle bölge halkı tarafından tercih edilmektedir. Sakinliği ve doğa ile iç içe konumuyla dikkat çeken Kızılağaç Halk Plajı'nın denizi berraktır. Ancak, denizin derin olması sebebiyle çocuklu aileler ve iyi derecede yüzme bilmeyenler için önerilmemektedir. Denizinin sıcaklık derecesi, ortalamanın biraz altında olup, sahili kumla karışık çakıl taşlarıyla kaplıdır.

Hizmetler

Plajın çevresinde hizmet veren restoran ve kafeteryalar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri duş, tuvalet ve giyinme kabini gibi olanaklar da mevcuttur.

Giriş ve Ücretler

Kızılağaç Halk Plajı'na girişler genellikle ücretsizdir. Ancak, belirli hizmetler için ödeme yapmanız gerekebilir.

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Evrenseki Büyük Halk Plajı: Side'nin Doğal Güzelliği

Konum ve Ulaşım

Evrenseki Büyük Halk Plajı, Side beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Plaj, Side ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktadır. Ulaşım, özel araçlarla veya Side minibüsleriyle sağlanabilmektedir.

Özellikler

Evrenseki Büyük Halk Plajı, ince kumlarla kaplı sahiliyle dikkat çekmektedir. Etrafındaki yeşil ağaçlarla çevrili plaj, oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir. Plajın denizi genel olarak temiz ve berraktır. Sahil uzunluğu ise 150 metredir. Mavi Bayrak statüsüne sahip olan plaj, kaliteli bir deniz deneyimi sunmaktadır.

Hizmetler

Plajın çevresinde hizmet veren kafeterya ve restoranlar bulunmaktadır. Ayrıca, voleybol, futbol gibi aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz özel alanlar da mevcuttur. Plajın çevresinde günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz özel kullanım alanları da yer almaktadır.

Giriş ve Ücretler

Evrenseki Büyük Halk Plajı'na girişler ücretsizdir. Plajın sunmuş olduğu hizmetler ve aktiviteler için ek ücretler alınabilir.

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Büyük Plaj: Side Antik Kenti'ne Yakın Bir Plaj

Konum ve Ulaşım

Büyük Plaj, Manavgat'ın önemli tarihi yapılarından olan Side Antik Kenti'ne oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Plaja ulaşım, özel araçlarla veya Side minibüsleriyle sağlanabilmektedir.

Özellikler

Büyük Plaj, yanında bulunan halk plajına göre daha geniş bir alana sahip olduğu için "Büyük Plaj" olarak adlandırılmıştır. Plajın sahili ince tanecikli kumlardan oluşmaktadır. Denizi oldukça sığdır, bu nedenle çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için uygundur. Plajın çevresinde günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tesisler bulunmaktadır.

Atmosfer

Büyük Plaj genel olarak sakin bir yapıya sahiptir. Hafta sonları daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayabilir.

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Sorgun Titreyen Göl Plajı: Doğal Güzelliğiyle Öne Çıkan Bir Plaj

Konum ve Ulaşım

Sorgun Titreyen Göl Plajı, Manavgat ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Plaja ulaşım, özel araçlarla veya Sorgun minibüsleriyle sağlanabilir.

Özellikler

Sorgun Titreyen Göl Plajı, yaklaşık 100 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Sahili ince kumlar ve az miktarda çakıl taşlarından oluşmaktadır. Denizi sığ olduğu için çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenenler tarafından tercih edilmektedir. Plaj aynı zamanda kuş gözlemciliği gibi aktiviteler için de uygun bir konumdadır. Mavi Bayrak statüsüne sahip olan plaj, bölge halkı tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Plajın çevresinde restoran ve kafeteryalar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli su sporları da yapılabilmektedir.

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Seaside Beach Lounge

Konum

Seaside Beach Lounge, Manavgat ilçe merkezinin tam güney sahilinde yer almaktadır. Özel araç veya Side minibüsleriyle kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Hizmetler

Seaside Beach Lounge, konuklarına geniş bir kumsal alan sunmaktadır. Berrak ve temiz deniziyle dikkat çeken plaj, hızlı servis ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkmaktadır. Giriş ücreti şezlong ve şemsiye kullanımını da içermektedir. Ekstra olarak yiyecek ve içecek tüketimi için ayrı bir ücret talep edilmektedir. Beach'te gün boyu popüler şarkılar eşliğinde deniz keyfi yapabilirsiniz.

Deniz Durumu ve Özellikleri

Seaside Beach Lounge'un denizi oldukça berrak ve temizdir. Sığ bir yapıya sahip olan deniz, geniş kitleler tarafından tercih edilmektedir. Yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için uygun bir seçenektir.

İmkanlar

Seaside Beach Lounge, konukların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için birçok imkan sunmaktadır. Plajda tuvalet, soyunma kabini ve duş gibi olanaklar bulunmaktadır. Ayrıca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılamak için restoran hizmeti de mevcuttur.

Giriş Ücreti

Seaside Beach Lounge'a giriş ücreti 20 - 30 TL aralığındadır.

Seaside Beach Lounge, berrak denizi, kaliteli hizmeti ve eğlenceli atmosferiyle Manavgat tatilinizde keyifli bir beach deneyimi sunmaktadır.

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Manavgat Tatiliniz İçin İdeal Beach Seçenekleri

Manavgat, Antalya'nın popüler tatil beldelerinden biridir ve ziyaretçilere hem doğal güzellikler hem de deniz turizmi açısından geniş bir seçenek sunar. Tatilinizde tercih edebileceğiniz halk plajları ve özel beachler, unutulmaz bir deneyim yaşamanızı sağlar. İşte Manavgat'ta bulunan bazı beachler:

Seaside Beach Lounge: Berrak denizi ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Seaside Beach Lounge, Manavgat ilçe merkezinin güney sahilinde konumlanmıştır. Plaj, geniş kumsal alanı ve hızlı servisiyle misafirlerine keyifli bir deneyim sunar. Sığ denizi sayesinde çocuklu ailelerin tercih ettiği bir beach'tir. Giriş ücretine şezlong ve şemsiye kullanımı da dahildir. Evrenseki Büyük Halk Plajı: Side beldesi sınırları içinde bulunan Evrenseki Büyük Halk Plajı, geniş sahil alanı ve temiz deniziyle bilinir. Doğal güzellikleriyle çevrili olan plaj, ziyaretçilere rahat bir deneyim sunar. Sahil boyunca yer alan restoran ve kafeteryalar, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz seçenekler sunar. Sorgun Titreyen Göl Plajı: Manavgat ilçe merkezine yakın konumda bulunan Sorgun Titreyen Göl Plajı, sığ denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Kuş gözlemciliği gibi aktivitelerin yapılabildiği plaj, huzurlu bir ortam sunar. Sahilinde yer alan tesisler, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz olanaklara sahiptir. Çolaklı Halk Plajı: Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'nde bulunan bu plaj, sakinliği ve temiz deniziyle tercih edilen bir halk plajıdır. Geniş sahil alanı ve güzel doğa manzarasıyla tatilcileri cezbeder. Plaj çevresindeki restoranlar ve kafeteryalar, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz seçenekler sunar.

Manavgat, tatilcilere keyifli bir plaj deneyimi sunan birçok seçenekle doludur. Siz de tatilinizi geçireceğiniz bölgeye göre tercih edebileceğiniz plajları değerlendirerek unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.