MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında en iyi performans gösteren ülkeye verdiği ‘Market of the Year’ ödülü, üst üste üçüncü kez MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin oldu.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “Son üç yıl hem ülkemiz hem de tüm dünya için çok zor koşullara sahne oldu. Bu süreçte tüm olumsuz koşullara karşın hizmet kalitemizden taviz vermeden başarılı performansımızı istikrarla devam ettirdik. Bu çabamızın MAN Truck & Bus SE’nin küreselde en başarılı performansa verdiği ‘Market of the Year’ ödülü taçlandırılmasından çok mutluyuz. Bir diğer açıdan Türkiye’nin de farkını ortaya koyan bu ödülü üst üste üçüncü kez kazanmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı kutluyorum” dedi.

MAN Truck & Bus SE’nin her yıl düzenlediği International Sales Conference – Uluslararası Satış Konferansı, bu yıl da şirket yetkilileri ve dünya genelindeki ülke yöneticilerinin katılımıyla Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirildi. “Birlikte ilerliyoruz” sloganı ile düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 200’ün üzerinde ülke satış yöneticisinin katıldığı konferansta; mevcut ve gelecekteki gereksinimler, çeşitli iş birimlerinin ortak hedefleri ve müşterilerin ve ithalatçıların karşılaştığı zorluklar üzerine yoğun bir fikir alışverişinde bulunuldu. Konferansta, aynı zamanda stratejik güncellemelere ve MAN'ın geleceğine dair geniş bir tabloya ek olarak, mevcut teslimat durumu, ürün yol haritaları ve eMobilite konuları da ele alındı.

Friedrich Baumann kazanan ülkeleri tebrik etti

Satış ve Müşteri Çözümlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olan Friedrich Baumann, yeniden fiziksel olarak bir arada bulunmaktan çok mutlu olduklarını ve tüm katılımcıların özellikle hem gündem hem de "Birlikte ilerliyoruz" sloganı konusunda yüksek motivasyon ve coşkuya sahip olduklarını söyledi. Baumann ayrıca, MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında en iyi performans gösteren ülkeye verdiği 2022 yılının ‘Market of the Year’ ödüllerini kazan ülkeleri açıkladı ve ödül sahiplerini tebrik etti.

MAN küresel performans ödülünü üst üste üçüncü kez kazandı

MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında en iyi performans gösteren ülkeye verdiği ‘Market of the Year’ ödülüne bu yıl da layık görülen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., böylece aynı başarıyı üst üste üçüncü kez tekrarlamış oldu. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., MAN’ın dünya çapında dağıttığı bu prestijli ödüle, 2020 ve 2021 yıllarında da yine başarılı performansı ile layık görülmüştü.

MAN Truck & Bus SE tarafından verilen ‘Market of the Year’ ödülü, dünya genelinde pazar büyüklüklerine göre, iki ayrı klasmanda dağıtılıyor. ‘Market of the Year’ ödülleri; Kamyon, Otobüs, Van, 2. El, Satış Sonrası Hizmetler, Karlılık, Sermaye Verimliliği, Likidite başlıkları altında yapılan değerlendirmelerde; satış rakamlarından pazar payına, stok ve nakit yönetiminden, müşteri memnuniyetine, toplam satış performansına kadar birçok önemli kriter baz alınarak dağıtılıyor.

“Bu prestijli ödülü bir kez daha ülkemize getirmekten çok mutluyuz”

MAN Truck & Bus SE’nin küreseldeki yöneticilerinin hazır bulunduğu konferansta düzenlenen törenle ödülü alan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, şunları söyledi;

“Dünya ve ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sektörümüz de son üç yılda pandemi, savaş, enerji krizi, resesyon tehlikesi, tedarik ve çip sorunları gibi pazarları doğrudan etkileyen birçok önemli sorunla mücadele ediyor. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak biz de, yaşanan sıkıntıları müşterilerimize yansıtmamak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ödüllü araçlarımızın yanı sıra özellikle müşterilerimizin alım güçlerine destek olmak adına cazip finansal çözümlerden bakım paketlerine kadar birçok yeniliğimiz ile bu zorlu süreçte yanlarında olmaya çalıştık. Yaptığımız bu çalışmaların da müşterilerimiz nezdinden de kabul görmesinden çok memnununuz. Bugün aldığımız ‘Market of the Year’ ödülünde de hiç şüphesiz, ürün ve hizmetlerimiz kadar müşterilerimiz ile güven temelinde kurduğumuz iletişimin de çok büyük bir payı var.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, içinden geçtiğimi bu zor dönemde böylesine prestijli bir ödülü, üçüncü kez ülkemize getirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Zorlu koşullara rağmen ortaya konulan bu istikrarlı başarıda emeği ve payı olan tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yılki ödülün de yine en büyük adayı olarak, gerek otobüs ve kamyon segmentlerindeki ödüllü araçlarımız, gerekse de sunduğumuz ayrıcalıklı satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimiz için güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”

