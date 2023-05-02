Maltese terrier cinsi köpekler uzun tüylü sayılan köpek ırkları içindedir.

Maltese terrier olarak da bilinen malta köpeği uzun tüylü bir köpek cinsidir. Narin bir vücut yapısına sahiptirler. Terrierler arasında çok fazla büyümeyen bir ırk olarak bilinirler. İpeksi, parlak, güzel tüyleri vardır.

Sakin yapılı, akıllı, sevecen ve sevgi dolu bir köpektir. Maltese terrier cinsi köpekler sahiplerine çok sadıktırlar, onları çok severler. Maltese terrier cinsi köpekler duygusaldır ve yalnız kalmaktan hiç hoşlanmazlar. Apartmanda beslemek için en uygun ırklardan biridir. Oyun oynamayı severler. Oyuncaklarıyla oynamaya bayılırlar.

Kürkünün matlaşmasını ve dolaşmasını önlemek için her gün ya da haftada en az 3 kez fırçalamak ve taramak gerekir. Yumuşak tüylere sahip olduğu için bunu yaparken oldukça nazik davranmalısınız. Ayrıca veteriner hekim kontrollerini aksatmamalısınız.

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