Depremlerin olduğu 6 Şubat tarihinden bu yana ilçeye gelen yüzlerce depremzedeye gıda, giyim ve psikolojik destekte bulunuluyor.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası ilçeye gelen depremzedelere sosyal ve psikolojik destek sunmaya başladı. 2 bin 337 kişinin, 688 hanenin yararlandığı yardım çalışmalarında gıda, giyim ve psikolojik destek vatandaşlara sunuluyor. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, anne bakım ve hijyen paketi gibi desteklerin de sunulduğu çalışmalarda depremzedeler giysi ihtiyaçlarını karşılamaları için servislerle belediyenin giyim mağazasına götürülüyor. Ayrıca personeller depremzedelerin ikamet ettikleri konutlara gıda paketlerini de ulaştırıyor. Bunların yanı sıra danışanlık ve meslek elemanlarınca bireysel rehberlik hizmeti de sunuluyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ