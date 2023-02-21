Başkan Kılıç, deprem bölgesine ilk giden ekiplerden biri olduklarını söyleyerek “Zorlukları da ilk yaşayan siz oldunuz ama gerçekten gururla söyleyebilirim. Maltepe Belediyesi olaya profesyonel bakıyor. Emeklerinize teşekkür ederim, iyi ki varsınız” dedi.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı 26 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi, Türkiye’yi derinden sarsan, 10 ili etkileyen ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan depremden hemen sonra Hatay’a gitti. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler, 16 vatandaşı canlı olarak enkazdan çıkardı, 100’den fazla sismik akustik dinleme yaparak 20’den fazla kişiye ulaşılmasını sağladı, 250 kişiye ilk yardımda bulundu ve 25 kişiyi hastaneye sevk etti. 10’dan fazla cenazeye ulaştırma hizmeti de sunan belediye, Hatay’da bulundukları 9 gün boyunca 100’e yakın enkazda 26 profesyonel ekip, 5 gönüllü, 35 çadır kurma ekibi, 30 enkaz kaldırma ekibiyle yaklaşık 100 kişilik bir ekiple çalışma sürdürdü.

“İLKLERİ SİZ YAŞADINIZ…”

9 günün sonunda Maltepe’ye dönen ekipleri Belediye Başkanı Ali Kılıç karşıladı. Ekip onuruna bir kahvaltı veren Başkan Kılıç, “Zorlukları da ilk yaşayan siz oldunuz. O gün orada ilki yaşamanız, ilk sinyalleri, ilk çığlıkları, ilk yıkımları görmeniz bana göre bundan sonraki çalışmalarımız için de önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ama gerçekten gururla söyleyebilirim. Maltepe Belediyesi olaya profesyonel bakıyor. Emeklerinize teşekkür ederim, iyi ki varsınız” dedi.

Kahvaltı sonrası tek tek ekipteki personelle görüşen Kılıç, çalışmalarından ötürü ekibe plaket takdim etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ