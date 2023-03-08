Türkiye'de yaşanan, 10 ili etkileyen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yıkıcı deprem sonrası bölgeye koşan ilk ekiplerden olan Maltepe Belediyesi, şimdi de kadın müdürler, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile depremin en çok vurduğu illerden Hatay'ın Defne ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, kadınlara özel olarak hazırlanan ve tırla gönderilen malzemeler bölgedekilere ulaştırıldı.

KADINLARI MUTLU EDECEK HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Hazırlanan kolilerde ise kadınları mutlu edecek her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Hijyen ürünlerinden, kişisel bakım ürünlerine kadar kadınların günlük yaşantılarını sorunsuz sürdürmeleri için el-vücut bakım kremleri, şampuanlar, saç boyası, cımbız, törpü, makas, ayna, havlu, ped, ıslak mendil gibi sayısız ürün Maltepeli kadınlar tarafından depremzede kadınlara teslim edildi. Ziyarette çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için çeşitli yiyecekler, oyuncaklar ve kitaplar da kolilerde yerini aldı.

UMUDU YEŞERTEN ÇİÇEKLER

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da eşlik ettiği buluşmada Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri yardımları doğrudan dağıttı. Duygusal anların da yaşandığı dağıtım esnasında tüm kadınlara bir de çiçekler armağan edildi. Çiçekleri, “yaşamı yeniden birlikte kuralım, umudu birlikte yeşertelim” diyerek armağan eden kadınlar bu yılki 8 Mart’da güçlü bir dayanışma buluşmasına imza attı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ