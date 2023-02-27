6 Şubat’ta başlayan ve ulusumuzu sarsan depremlerin ilk gününde deprem bölgesine ulaşan Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri büyük bir özveri göstererek birçok can kurtarmıştır. Maltepe Belediyesi, yıkıma uğrayan Hatay halkı ile büyük bir dayanışma içerisine girmiş ve yıkım sonrası hayatı yeniden kurmaya çalışan vatandaşlarımıza yaptığı barınma-gıda-giyecek yardımlarını sürdürmüştür.

DAYANIŞMA İYİLEŞTİRİR

Maddi yardımlar dışında manevi olarak da depremzedelerin yanında yer alarak büyük bir dayanışma örneği gösteren Maltepeliler, şimdi de deprem bölgesine yapacakları bir ziyaret programı ile bu dayanışmayı daha da anlamlı kılacaklar.

Enkaz altından gelen görüntüler ve anlatılanlar, çocuklarının hayatını kurtarmak isteyen annelerin kendi yaşamlarını nasıl feda ettiklerini tüm dünyaya göstermiştir. Bu fedakar anneleri anmak ve hayata tutunma mücadelesi veren kadınlarla yan yana gelmek için harekete geçen Maltepeli kadın meclis üyelerimiz, kadın başkan yardımcılarımız ve kadın müdürlerimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Hatay’ın Defne ilçesine giderek dayanışmayı sürdüreceklerdir.

Dayanışmanın iyileştirici gücüne inanan Maltepeli Kadınlar, Defneli kadınlar ile gözyaşlarını birleştirirken, deprem bölgesiyle kurulan bağları yaralar sarılana dek kopartmayacaklardır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi