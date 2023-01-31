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2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

Eğlenceli dakikaların yaşandığı oyundan sonra çocuklar Dinozor Müzesi’ni, Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi ve Oyuncak Müzesi’ni ziyaret etti.

Bilim ve Fikir Festivali proje başvuruları başladı…

Bilim ve Fikir Festivali proje başvuruları başladı…

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde eğitim gören ve kurs alan kadınların çocukları, yarıyıl tatilinde doyasıya eğlendi. Çocuklar, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Tekno Çocuk” isimli oyunu izledi. Oyundan önce çocuklara kültür merkezinin girişinde şeker dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde eğitim gören kadınların çocukları, yarıyıl tatilinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatroya katıldı ve müzeleri gezdi. Merkezde büyük ilgiyle karşılanan çocuklara şeker dağıtıldı.