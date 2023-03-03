Sergisini felsefe tarihinin en etkili okullarından biri olan Epikürcülüğün kurucusu Antik Yunan filozofu

Epikuros’tan ve onun okulunu kurduğu bahçesinden etkilenerek oluşturduğunu ifade eden Onat “Epikuros’un bahçesi bir okul. Platon’un akademisiyle beraber mahalle gibi aynı yerde kurulu bir okul. Diğerlerinden farkı sadece dostluk ve sohbet üzerine kurulmuş bir bahçe orası. Buradan yola çıkarak Epikuros’un felsefesi olan duyularımızla imge ve yargılarımızla beraber algıladığımız şeylerin farklılıklarını ortaya koymak istedim. Zihnimizde tasarladığımız ve gerçekleşmesini beklediğimiz şeylerin bir yansıması olarak kabul edilebilecek bu sergide, gördüklerimiz ile beklentilerimiz arasında bir ilişki kurmayı amaçladım.“ dedi.

SENTETİK YAŞAMA VURGU YAPTI

Eserlerinde doğal malzemeleri sentetik hale dönüştüren Onat “Hayatımızda çok fazla sentetik durumlar var. Buna biraz vurgu yapmak ve farkındalığını arttırmak istedim.” diye konuştu. Sergide Onat’ın akrilik boya üzerine tuval çalışmaları, heykel ve video yerleştirme eserleri yer alıyor. Sergi 14 Mart’a dek Galeri A+B’de ziyaret edilebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi