Maltepe'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekiplerince sürdürülen fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Sahte içki ve uyuşturucu üretimi yapıldığı belirtilen adreslerde yapılan aramada, 1700 litre satışa hazır sahte içki, 600 litre sahte içki ham maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 10 Hint keneviri bitkisi, 30 gram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ile fişek ve alkol imalatında kullanılan laboratuvar maddeleri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.