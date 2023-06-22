Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1487 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1487 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu kaydı: İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 15123 Ada, 32 Parsel sayılı, "6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" nitelikli ana taşınmazın üzerinde bulunan 9680/800000 arsa paylı, 1. Bodrum, 5 nolu daire nitelikli bağımsız bölümün 1/1 (Tam) hissesi.

Konumu: Bölge her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşım imkanları iyidir. Taşınmazın yakın çevresinde Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi, Bostancı Gösteri Merkezi, Varnalı Galip Bey Cami ve Celal Avşar Ortaokulu yer almaktadır. Yakın çevresinde Okul, Cami, Hastane, Çarşı, Pazar, alışveriş merkezleri gibi sosyal donatı alanları vardır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 15123 Ada, 32 Parsel): Taşınmazın olduğu yapı; 15123 Ada, 32 Parsel, 1152,50 m2 arsa alanlı imar parseli üzerine, betonarme karkas yapı tarzında, 3-B yapı sınıfında; yol altı 2 kat ve yol üstü 4 katlı olmak üzere toplam 6 katlı ve toplam 5.625 m2 olarak inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre 2 bodrum + zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 6 katlıdır. 2. bodrum katta; kapalı otopark, sığınak, su deposu, kazan dairesi, 1. bodrum katta; bina girişi, 9 adet bağımsız bölüm, zemin ve 2. normal katlar arasında her katta 7 adet, 3. normal katta ise 10 adet bağımsız bölüm yer almakta olup, toplam 40 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 3. normal kattaki bağımsız bölümler çatı piyeslidir. Bina dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile kaplıdır. Binaya giriş; 1. bodrum kattan, güney batı cephesinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı camlı alüminyum doğrama olup, giriş holü zemini ve kat arası sahanlık zeminleri seramik, duvarlası plastik boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum malzemeden yapılmıştır. Binada 2 adet çalışır durumda asansör mevcuttur. Binada ısınma sistemi doğalgaz - kombi ile sağlanmaktadır. Çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (1. Bodrum Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm): Satışa konu taşınmaz bodrum katta, bina girişine göre sol ve arka tarafta, Galipbey Caddesi'ne göre sağ arka cephede yer almaktadır. Projesine uygun olarak 1 oda, salon + mutfak, 1 banyo hacminden oluşmakta olup net 44 m2 (brüt 50)yasal kullanım alanına sahiptir. Giriş kapısı çelik kapıdır. Isınma sistemi doğalgaz - kombi ile sağlanmaktadır., 1.152,50 m2 yüzölçümü, 9680 arsa payı.

Adresi : Altıntepe Mahallesi, Galipbey Caddesi, No:67,Daire:5 Maltepe / İSTANBUL

İmar Durumu: Parsel, 1/1000 ölçekli 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010 - 16.06.2012 - 13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018 - 24.11.2020 - 26.05.2022 T.T.'li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planında *5/A-4/4* (Ön bahçe:5.00 m, Yan bahçe:4.00 m., Ayrık Nizam -4 kat) yapılanma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. Yönetim Planı 09/11/2020. KM'ne çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:00

16/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.