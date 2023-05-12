Maltepe Belediyesi’nin gençlik şenliği Kolpa ve İkiye On Kala’nın verdikleri muhteşem konserlerle başladı. Yüzlerce Maltepeli’nin katıldığı konserde sanatçıların sevilen şarkıları birlikte söylenirken Belediye Başkanı Ali Kılıç, gençler için yapılacak birçok etkinlik olduğunu müjdesini vererek “Sonraki konserleri trafiğin yer altına alınmasıyla oluşturulan geniş, rahat ve sizleri de düşünerek yaptığımız ilçe meydanında gerçekleştireceğiz” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin gençlik konserleri, Zümrütevler’deki pazar alanında başladı. Yüzlerce gencin katıldığı konser öncesi alanda kurulan stantlardan gençlere sosisli, pamuk şeker, waffle gibi ikramlarda bulunuldu. Bayraklarla süslenen alandaki etkinlik, İkiye On Kala’nın sahne almasıyla başladı. Grubun “Kafamda Kentsel Dönüşümler” gibi birbirinden güzel ve popüler şarkılarına eşlik eden gençlerin coşkusu ise muhteşemdi. Etkinlikte YANK1’in DJ performansı da gençleri havaya soktu.

KILIÇ’TAN MÜJDE

Konser arasında sahneye çıkan Belediye Başkanı Ali Kılıç, herkesin ve gençlerin Anneler Günü’nü kutlayarak, bahar konserlerinin devamının geleceğini söyledi. Gençlere dönük birçok etkinlik yapılacağının müjdesini veren Ali Kılıç, “Sonraki konserleri trafiğin yer altına alınmasıyla oluşturulan geniş, rahat ve sizleri de düşünerek yaptığımız ilçe meydanında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Daha sonra sahne alan Kolpa grubu ise “Gurur Benim Neyime”, “Beni Aşka İnandır” gibi sevilen şarkılarıyla geceyi renklendirdi. Her iki gruba da katılımlarından dolayı plaket takdim edilirken, etkinlik öncesi düzenlenen çekilişte kazanan 5’er kişiye gruplarla tanışma imkanı da sağlandı.