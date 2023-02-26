Deprem nedeniyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ara verilen çocuklara yönelik etkinlikler, yaşanan sürecin etkilerini hafifletmek amacıyla yeniden düzenlenmeye başladı.

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği programda Mavi Kumpanya “Orman Bizim Evimiz” isimli oyunuyla sahne aldı. Tiyatro oyununu depremin ardından aileleri ile birlikte Maltepe’ye gelen çocuklar ve Maltepeli çocuklar birlikte izledi. Ormanları bilinçli kullanmanın, korumanın ve geliştirmenin öneminin danslar ve müzik eşliğinde anlatıldığı oyunla çocuklar keyifli vakit geçirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ