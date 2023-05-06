Maltepe'de başlayacak etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte masadaki 5 partinin lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yapacak. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ana kadar en kalabalık miting olacağı tahmin ettiğini ifade etti.Seçime sayılı gün kala liderler ve siyasi partiler çalışmalarına hız vermiş durumda. Cumhurbaşkanı adayları günde birkaç miting yaparken, bugün de Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi Maltepe'de gerçekleştirilecek.

BÜTÜN LİDERLER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA KONUŞACAK

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ittifak ortağı diğer 5 siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın konuşma yapacağı miting, saat 17.00'de başlayacak.

EN KALABALIK MİTİNG OLMASI BEKLENİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Maltepe miting alanında biz adalet yürüyüşünden sonra adalet mitingimizi yapmıştık. Maltepe ruhu adalet duygusuyla tüm İstanbulluları karşılayacağız. Öfke olmayacak, ayrıştırma olmayacak, kutuplaştırma olmayacak, yalan olmayacak, nefret söylemi olmayacak." dedi. Öte yandan Kaftancıoğlu, şu ana kadar en kalabalık miting olacağı tahmin ettiğini söyledi.

BU YOLLAR KAPALI OLACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar." Kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahlar ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi.