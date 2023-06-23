Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi göz açtırmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerince ilçede bulunan 35 fırın, market ve 12 eğlence yerinde gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ruhsatsız faaliyet gösteren 38 işyerine yasal işlem uygulanırken 43 seyyar satıcıya müdahale edildi.

İlçede kurulan tüm kurban satış ve kesim yerlerinde de denetimler gerçekleştiren ekipler, Zümrütevler, Emek Caddesi girişi ve Başıbüyük Kuyulardüzü mevkiindeki kurban satış yerinde ve müsaade edilen 18 kurban kesim alanında da çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda hijyen, temizlik, güvenlik gibi birçok konuda eksikleri olan ve kaçak kesim uygulayan 4 kurban kesim yerine de izin verilmedi.