Maltepe Belediyesi, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye ilk giden ekipler arasında yer aldı. Depremin ilk saatlerinde arama kurtarma ve sağlık birimlerini bölgeye sevk eden Maltepe Belediyesi, iki merkezde başlattığı yardım çalışmaları ile 67 tır malzemeyi bölgeye ulaştırdı. İlk gün yola çıkan 24 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 gün içerisinde 15 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Kurtarılanlar arasında 17 yaşındaki bir genç ve 91 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 yaşındaki bir bebek de bulunuyordu. Ambulans ile bölgeye giden 6 kişilik sağlık birimi vatandaşlara tıbbi müdahalede bulundu. 224 kişiye yerinde müdahale yapılırken, 25 kişinin de hastaneye sevki gerçekleştirildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, hem Hatay’a giderek ekiplerin koordinasyonunu ağladı hem de Hatay dönüşü yardım çalışmalarını ziyaret ederek, gençlere moral ve destek verdi.

Bölgeye 67 tır gönderildi

Belediye çatısı altından yürütülen yardımlar, Yalçın Kızılay Spor Merkezi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Maltepelilerin yardımları ve emekleriyle, içlerinde; çadır, kıyafet, bebek bezi, mama, ısıtıcı, battaniye, su ve gıda gibi ihtiyaçların bulunduğu 67 tır malzeme deprem bölgelerine gönderildi. Yardım malzemelerinin dağıtımı, bölgedeki belediyeler ve AFAD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekibi dışında bölgeye ulaşan 46 personel yardımların sağlıklı bir şekilde dağıtımını sağladı. Ekipler merkezde ve civar köylerde çadırlar kurarak depremzede vatandaşların barınma sorununa da yardımcı oldu. Deprem bölgesinde, enkazın kaldırılması ve kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak için 4 iş makinesi, 1 ekskavatör (paletli makine) ve 5 büyük tonajlı kamyon, 7 jeneratör gönderildi. Hasarlı binaların tespiti için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgeye destek gönderdi.

Afetzedeler Maltepe’de

Depremin ilk gününden itibaren 100’ün üzerinde aile Maltepe’ye getirildi. Öncelikle barınma ihtiyaçları giderilen ailelerin, kıyafet, gıda kolisi, erzak, market kart, battaniye, yastık, yorgan ve ev ihtiyaçları da karşılandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü afetin ardından ilk hafta 500’den fazla depremzedeye yardım yapıldığını belirtti. Maltepe’ye gelen fakat kalacak yeri olmayan afetzedeler için de çalışmalar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı

Kahramanmaraş depreminde hızlı bir şekilde harekete geçen Maltepe Belediyesi, olası İstanbul depremi için de hazırlıklarını sürdürüyor. Maltepe Belediyesi, olası afet ve acil durumlar için, Haziran 2022’de Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni hizmete açtı. Afet ve acil durumlarda merkezde kriz masası oluşturarak öncelikli önlemlerin alınması sağlanılıyor. Ayrıca merkezde uzman eğitmenlerinin de katılımıyla Maltepeli vatandaşlara ücretsiz olarak hem teorik hem pratik eğitimler veriliyor.

Akut Vakfı ile iş birliği

Maltepe Belediyesi olası deprem riskine karşı Haziran 2021’de Akut Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu iş birliği çerçevesinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde birçok seminer ve eğitim düzenlendi. İlçe genelindeki her mahallede vatandaşlara, başta deprem olmak üzere olağanüstü durumlara karşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Belediye Maltepe’deki deprem toplanma alanlarını belirleyerek sitesinde paylaştı. Ayrıca tüm mahallelerde binalara en yakın toplanma alanını belirten QR kodlu levhalar asıldı.

Arama kurtarma birimi her afette sahada

Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve sağlık personeli ile her afette ülkenin dört bir yanına yardıma koşuyor. İzmir, Elazığ gibi depremler başta olmak üzere son depremlerde olay yerine giden ekipler, geçtiğimiz yaz yaşanan yangın olaylarında da başta Muğla olmak üzere birçok yerde etkin bir şekilde görev yaptı. Ekipler, yaşanan yangınlar sırasında, iki kişinin hayatını kurtardı, birçok kişiye anında müdahale etti, hastanelere sevk sağladı. Maltepe Belediyesi, toplam 30 kişilik ekibin gönüllülerle birlikte sayısını artırmayı hedefliyor. (YHM)