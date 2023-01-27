Maltepe Belediyesi 2022 yılında Maltepe’de yaşayan sokak hayvanlarının barınma, korunma, tedavi ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerini sürdürmeye devam etti. Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan veteriner hekimler bir yılda Maltepe’de yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 17 bin 934 muayene ve tedavi hizmeti verdi. Maltepe Belediyesi’ne bağlı Aydınevler Mahallesi Fener Sokak’ta hizmet vermekte olan Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi’nde 2 bin 310 kedi ve 25 köpek kısırlaştırıldı. Bin 59 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) imzalanan geçici hayvan bakımevleri protokolü kapsamında hizmet amacıyla faydalanılan İBB Tepeören ve Kısırkaya’daki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda 395 sokak hayvanına kısırlaştırma ve kuduz aşısı yapılarak mikroçip takıldı.

31 HAYVANA YENİ YUVA

İBB’nin Tepeören ve Kısırkaya’daki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda 31 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni bir yuvaya kavuştu.

BİN 690 İŞLETMEDE GIDA DENETİMİ

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için bin 690 işletmede gıda denetimi yapıldı. İlçe sakinlerinin ilettiği üç bin 10 şikayet çözüldü. Halk sağlığını korumak için 23 bin 221 hektar alanda alan spreyleme ve ULV ilaçlaması, 12 bin 606 sivrisinek larva odağı tespiti ve ilaçlaması, 28 bin 972 kanal ilaçlaması ve 282 fare ilaçlama yapıldı. Kent zararlıları ile mücadele kapsamında 246 kapalı, 328 açık alanda ilaçlama tamamlandı. 327 kamu alanında dezenfeksiyon ve yedi resmi kurumun kapalı alanında ilaçlama gerçekleştirildi.