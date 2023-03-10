Halkıyla dayanışmayı kendisine ilke edinen Maltepe Belediyesi 2022 yılında 12 bin 701 haneye gıda yardımı yaptı. Deprem sonrası ilçeye gelen afetzedelerle de dayanışmayı büyüten belediye ekipleri, 109 bin 416 sıcak yemek dağıttı.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, halkıya dayanışmayı kendisine ilke edinerek 2022 yılında da çalışmalarını sürdürdü. 2022 yılında 12 bin 701 haneye gıda kolisi gönderen belediye ekipleri, 109 bin 416 öğün sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştirdi.

159 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi olan 202 aile halk kart desteğinden faydalandı, doğal afetlere maruz kalan 27 afetzede, 9 asker ailesi olmak üzere 238 kişi nakdi destekten faydalandı. Bin 166 cenaze sahibine, taziye için 108 bin 719 pide ve ayran ulaştırıldı ve 902 haneye taziye ziyaretinde bulunuldu. 295 vatandaşa medikal malzeme, bin 163 ihtiyaç sahibine kıyafet, 103 vatandaşa eşya verildi. 254 vatandaşın kuaförlük hizmetinden faydalandığı 2022 senesinde, 100 haneye yılbaşı paketi, 20 bin kişiye taze sıkılmış portakal suyu, 51 bin kişiye çorba, 2 bin 335 haneye konserve kavurma, Muharrem ayı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda 159 bin kişiye iftar emeği ve ikramlık, bin kişiye kuşbaşı et, 21 bin kişiye dondurma, 11 bin 188 vatandaşa çikolata, 7 bin 85 vatandaşa sıcak kahve ikram edildi. Ayrıca bin 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. (10.03.2023)