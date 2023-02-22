Maltepe’ye modern bir meydan kazandıracak olan Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Proje kapsamında trafiğin yer altına inmesi ile trafik sorununa çözüm getirecek olan Maltepe Tüneli, bahar aylarında hizmete açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Meydanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek projenin geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu. İBB Fen İşleri Müdürlüğü Daire Başkanı Recep Korkut’tan projenin son durumu hakkında bilgiler alan İmamoğlu ve Kılıç, tünel alanına da inerek çalışamaları inceledi.

MALTEPE’NIN 40 YILLIK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi ile Maltepe’nin yıllardır çözülemeyen trafik sorunu çözüme kavuşacak. Trafiğin 550 metrelik tünel vasıtası ile yer altına alınmasıyla trafik rahatlatılacak. Proje ile Maltepe, yayalaştırılmış modern ve büyük bir meydana kavuşacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi