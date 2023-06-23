“Yeni Yüzyılda Yeni Bir Vizyon İçin Gel Fikrini Söyle” sloganıyla yapılan Maltepe Kent Çalıştayı’nın son gününde bir araya gelen çalışma gruplarında “Hayalim Maltepeli Olmak” vurgusu öne çıktı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “önümüzdeki aylarda bu çalışmayı mahallelere de taşıyarak, hem katılımcılığı arttırmayı, hem de elbirliği ile daha da yaşanabilir bir Maltepe yaratmak istiyoruz” dedi.

İki gün süren Maltepe Kent Çalıştay’ına katılan sivil toplum örgütleri, meslek odaları, muhtarlar, öğretim üyeleri, siyasi partiler ve belediye temsilcileri ortak bir “Kent Labaraturı” oluşturarak kollektif bir akılla Maltepe’ye yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sundular. Alanında birçok önemli ismin katıldığı çalıştayın sonuç bildirgesinde, “şeffaf, katılımcı, eşitlikçi, erişilebilir, yaşanabilir, yenilenebilir, kalkınma ve tercih edilme odaklı çağdaş, gelişen ve hayal edilebilecek bir kent” vurgusu ön plana çıkarken, iki günlük çalıştaya “Hayalim Maltepe’de Yaşamak” bakışı damga vurdu.

Maltepe Belediyesi, “Yeni Yüzyılda Yeni Bir Vizyon İçin Gel Fikrini Söyle” sloganıyla Maltepe Kent Çalıştayı düzenledi. Maltepe’de İstanbul’un deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm politikaları masaya yatırılırken, çalıştayın ilk gününde ekonomist ve araştırmacı Ertan Aksoy, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, sosyolog Şükrü Aslan, gazeteci Necdet Saraç, Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Deprem Kurulu Üyesi ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe farklı açılardan Maltepe’ye yönelik sunumlar yaptılar.

YEDİ ÇALIŞMA GRUBU

Çalıştayın ikinci gününde “Katılımcılık, Eşitlik, Erişilebilirlik, Yaşanabilirlik, Yenilenebilirlik, Kalkınma ve Tercih Edilebilirlik” başlıkları altında yedi Çalışma Grubu oluşturuldu. Öğleden önce bir araya gelen çalışma grupları tek tek kendi alanlarında hem Maltepe’nin 2019-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “misyon ve vizyonu” değerlendirdiler, hem de Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ihtiyaçlarına uygun yeni önerileri ve yaklaşımları masaya yatırdılar. Daha sonra Çalışma Grupları ortaya çıkardıkları sonuçları bütün katılımcılarla paylaştılar. Çalışma Grubu raporlarında “mahallelerden başlayarak, şeffaf, geri bildirimli, kapsayıcı, iş birliğini hedefleyen ve tüm sürece yayılan daha katılımcı, daha eşit, erişilebilir, yaşanabilir ve özgürlükçü bir Maltepe” vurgusu öne çıkarken, “kültürel ve sosyal alanla, eğitimde öncü, değişim odaklı, güvenli, örnek bir yeni yüzyıl kenti yaratmak ve herkese “Hayalim Maltepeli olmak” dedirtmek vurgusu öne çıktı.

KILIÇ: AMACIMIZ 2024 YEREL YÖNETİM BİLDİRGESİ

“Maltepe son yıllarda hızla değişiyor, kentin hem demografik yapısı, hem de sosyo ekonomik yapısı hızla değişiyor ve Maltepe yaşanmak istenen bir cazibe merkezi haline geliyor” diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ruhuna uygun ‘Yeni Bir Maltepe’ vizyonu ortaya koymak için yaptığımız Maltepe Kent Çalıştayı hedefimize uygun ciddi bir çalışma ortaya koydu. Bu Çalıştay’da toplumsal adaletten eşitliğe, kentsel planlamadan deprem karşısında güvenli konutlara, erişebilirlikten ekolojiye kadar uzanan çok geniş bir alanda yalnızca ciddi değerlendirmelere tanıklık etmedik, katılımcıların yalnızca sorun tespit eden ve eleştiren değil aynı zamanda çözüme ortak olmak isteyen paydaşlar olduğuna da tanıklık ettik. Önümüzdeki aylarda bu çalışmayı mahallelere de taşıyarak, hem katılımcılığı arttırmayı, hem de elbirliği ile daha da yaşanabilir bir Maltepe yaratmak istiyoruz, bu çalıştayda ortaya çıkan sonuçları mahallerimize de taşıyıp, oralarda tartıştıktan sonra 2024’ün ‘Yerel Yönetimler Bildirgesi’ni sizlerle birlikte hazırlayacağız ve daha yaşanabilir bir Maltepe hayalini birlikte hayata geçireceğiz” dedi.