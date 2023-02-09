Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası gittiği Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen ilçelerden Defne’deki Odabaşı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler 14 vatandaşı enkaz altından çıkardı. Çalışmaların üçüncü gününde enkaz altından çıkarılan, 17 yaşındaki Ali Sarıbay’ın belediyeye bağlı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede depremden etkilenen vatandaşlara sağlık hizmeti sunan ekipler, 137 vatandaşa tıbbi müdahalede bulundu ve 25 vatandaşın ilk yardımını yaparak hastaneye sevk edilmesini sağladı.

“14 CANIMIZA CAN OLDUK”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ekipleri bölgede ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölgedeki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıç, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Maalesef çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatay’a ilk geldiğimizden bu yana tüm ekipler canla başla çalışıyor. Ekiplerimiz 17 yaşındaki bir evladımızı da 60 saatin sonunda enkazdan sağ olarak çıkardılar ve toplamda 14 canımıza can oldular. Onlarla gurur duyuyorum. Acımız büyük ama bu haberler, bize umut oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

55 TIR YARDIM HATAY’A ULAŞTI

Maltepe Belediyesi’nin depremin hemen ardından başlattığı yardım seferberliğine binlerce kişi destek verdi. Üç gün boyunca neredeyse 24 saat süren ve binlerce insanın dâhil olduğu dayanışma sayesinde toplamda 55 tır deprem bölgesine gönderildi

3 GÜN SONRA GELEN MUCİZE

Maltepe Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası gittiği Hatay’da yaraları sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen ilçelerden Defne’deki Odabaşı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler 14 vatandaşı enkaz altından çıkardı. Çalışmaların üçüncü gününde enkaz altından çıkarılan, 17 yaşındaki Ali Sarıbay’ın belediyeye bağlı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede depremden etkilenen vatandaşlara sağlık hizmeti sunan ekipler, 137 vatandaşa tıbbi müdahalede bulundu ve 25 vatandaşın ilk yardımını yaparak hastaneye sevk edilmesini sağladı.

“14 CANIMIZA CAN OLDUK”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ekipleri bölgede ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölgedeki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıç, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Maalesef çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatay’a ilk geldiğimizden bu yana tüm ekipler canla başla çalışıyor. Ekiplerimiz 17 yaşındaki bir evladımızı da 60 saatin sonunda enkazdan sağ olarak çıkardılar ve toplamda 14 canımıza can oldular. Onlarla gurur duyuyorum. Acımız büyük ama bu haberler, bize umut oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

55 TIR YARDIM HATAY’A ULAŞTI

Maltepe Belediyesi’nin depremin hemen ardından başlattığı yardım seferberliğine binlerce kişi destek verdi. Üç gün boyunca neredeyse 24 saat süren ve binlerce insanın dâhil olduğu dayanışma sayesinde toplamda 55 tır deprem bölgesine gönderildi