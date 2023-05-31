Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 3-4 Haziran tarihlerinde ücretsiz düzenleyeceği festival Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşecek.

Festival 3 Haziran Cumartesi günü Dünya Bisiklet Günü’nde saat 05.30’da Bostancı iskele, Cafe Nero önünde sürüş etkinliğiyle başlayacak. Saat 10.00’da İdealtepe mendirek alanında açık su yüzme yarışı, saat 15.00’te Orhangazi Parkı basketbol sahalarında basketbol turnuvası yapılacak.

4 Haziran Pazar günü saat 12.00’de ise beach voleybol, 15.00’te plaj futbolu turnuvası düzenlenecek. Ayrıca 13.00-20.00 saatleri arasında futboldan tırmanışa, patenden bisiklete yirmiden fazla spor deneyim alanında etkinlikler, ödüllü turnuvalar, sürpriz hediyeler ve ücretsiz bisiklet atölyesi düzenlenecek.