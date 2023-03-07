Maltepe Belediye Meclisi, Mart ayı olağan meclis toplantısında bir araya geldi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın başkanlığında toplanan Meclis’te gündem maddelerine geçilmeden önce merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler anıldı. Kılıç, meclis üyelerine Maltepe Belediyesi’nin deprem bölgesindeki ve depremin ardından Maltepe’ye gelen depremzedelere yönelik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Depremden hemen sonra Maltepe Belediyesi’nden görevli ekiplerin hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştıklarını belirten Kılıç, “Deprem bölgesinde bulunan 25 kişilik arama kurtarma ekibimizle, 36 Maltepeli gönüllü vatandaşımız çok ciddi çaba sarf ederek 16 vatandaşımızın enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Çalışma ekibimize huzurlarınızda bir kere daha canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum. Hatay, Malatya, Adıyaman’dan Maltepe’ye çok sayıda hemşehrimiz geldi. Bu hemşehrilerimizin otellere ve akrabalarının yanına yerleştirilmesi başta olmak üzere Maltepe Kaymakamlığı’yla birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin ihtiyaçları belediyemizin olanakları ölçüsünde karşılanıyor. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmayı önümüze hedef olarak önümüze koymuş bulunmaktayız.” dedi.

‘BUGÜN YARALARI SARMA GÜNÜ’

Depremin çok daha geniş alanda etkili olduğunu, hasarında bir o kadar büyük olduğunu orada gördüğünü ifade eden Kılıç “Bugün yaraları sarma günü. İlk duygusal tepkiyle alana gidenler yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Ama insanlar halen orada susuz ve bazı ihtiyaçlarının giderilmediğini sosyal medyada paylaşıyorlar. Birçok insanımız, çocuğumuz, gencimiz ailesini, yakınlarını kaybetti. Psikolojik sorunları, eğitim ve barınma sorunları var. Bunlara millet olarak el vermemiz gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde sözlerine devam etti.

MALTEPELİ KADINLAR 8 MART’TA DEPREM BÖLGESİNDE

Maltepe Belediye Meclisi’nin kadın meclis üyelerinin, kadın başkan yardımcıları ve kadın müdürlerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Hatay’ın Defne ilçesine giderek depremzede kadınlarla bir araya geleceğini ifade eden Kılıç, “Deprem bölgesindeki kadınların ihtiyaç duyduğu özel malzemelerin bulunduğu bir tırımızı yola çıkardık. Bugün meclisten sonra Maltepe Meclisi’miz adına bu arkadaşlarımız alana giderek buradaki kadın kardeşlerimizle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir buluşmayı gerçekleştirecekler.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ