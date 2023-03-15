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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ( UNESCO) ve Cumhurbaşkanlığı’nın ilan ettiği “2023 Âşık Veysel Yılı”nda düzenlenecek konserin ikinci bölümünde ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan sahne alacak. Konser 19 Mart Pazar günü saat 20.00 ’de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ’nde gerçekleşecek.

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu , âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden büyük halk ozanı Âşık Veysel’in 50. vefat yıl dönümünde Âşık Veysel anma konseriyle sahne alacak. Koro, Şef Turgay Demir ve Sanat Yönetmeni Bülent Yılmaz’ın yönetiminde dinleyicilerin karşısına çıkarak eserlerini seslendirecek.