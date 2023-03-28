Macar oyun yazarı Gyula Hay’ın kaleme aldığı, Özdemir Nutku’nun çevirdiği iki perdelik komedide tüm Roma’yı kasıp kavuran bir çılgınlığın hikâyesi sahnelendi. Kubilay Erdelikara’nın yönettiği oyunun kostüm tasarımını Edanur Dönmez, ışık tasarımını Seçkin Seçkin, koreografisini Dilek Nak üstlendi. Roma İmparatoru Caligula’nın Roma Senatosu konsüllüğüne bir atı getirmesi üzerinden genişleyen oyun, totaliter yönetim anlayışını mizahi bir dil ile eleştirdi. Kalabalık bir kadro ile gösterimini yapan topluluk sahne performansıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

GONCAGÜL SUNAR, DRAMLA İZLEYİCİLERİ ETKİLEDİ

Tiyatro dünyasının sevilen oyuncularının ve iddialı yapımların sahne aldığı programa Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Program kapsamında ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Goncagül Sunar ve Mustafa Ergüven, bir anne oğul öyküsüyle izleyici karşısına çıktı. Salihcan Sezer’in yazdığı, Ufuk Cebeci’nin yönettiği oyunun müziklerini Vehbi Can Uyaroğlu, dekor tasarımını Eyüp Emre Uçaray hazırladı. Oyunda 30 yıl önce zorbalık ve manipülasyonla çocuğu elinden alınan Hacer ve yıllar sonra annesini bulma hayaliyle yola koyulan Bulut’un bir akıl hastanesinde kesişen yolları ve birbirlerini tanıma hikâyeleri anlatıldı. Oyuncular canlandırdıkları karakterlerle izleyicileri derinden etkiledi.

ONUR ÜNSAL İÇ HESAPLAŞMA ÖYKÜSÜYLE SAHNE ALDI

“Babamı Kim Öldürdü” isimli oyunda, başarılı genç kuşak Fransız yazarlarından Edouard Lous’in otobiyografik öyküsü sahnelendi. Kemal Aydoğan’ın yönettiği tek perdelik oyunun müziklerini Dengin Ceyhan, sahne tasarımını Cansu Aslan üstlendi. Onur Ünsal tek kişilik oyununda işçi babasının ölümünün ardından kendisiyle ve ülkedeki sistemle hesaplaşmasını paylaştı. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in dün yönettiği “Aşk Hikâyen Düşmüş” isimli oyunda ruh eşini arama ve bulma serüvenine yer verildi. Ayça Koyunoğlu ile Fatih Koyunoğlu masalsı anlatıma sahip oyundaki performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ