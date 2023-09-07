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Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim alacak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanacak öğrencilerle bir araya gelindi. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki Gençlik Merkezi’nde düzenlendi. Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürü Vedat Çiğdem, öğrencilere başarılı bir dönem diledi. Çiğdem, Cumhuriyet Eğitim Merkezi olarak yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olduklarını belirterek öğrencilere YKS sınav sürecine yönelik bilgilendirme yaptı. Toplantıda öğrencilere öğretmenleri, ders işleyiş şekli ve sınıf düzeni, eğitim- öğretim akışı ve kurum kuralları tanıtıldı. Toplantı, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.